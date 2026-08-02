משטרת מחוז ש"י מנהלת חקירה חמורה בעניינו של צעיר בן 20, תושב העיר ביתר עילית, החשוד שקיים קשר עם קטינה כבת 12, שלח 'דרייבר' לאסוף אותה לביתו וביצע בה מעשים חמורים.

היום (ראשון), לבקשת חוקרי תחנת עציון, האריך בית המשפט פעם נוספת את מעצרו של החשוד עד ליום שלישי הקרוב, זאת לאחר שערר שהגיש מטעמו נדחה על הסף.

הפרשה נחשפה לפני מספר ימים בעקבות דיווח לכאורה תמים שהתקבל במשטרה מתושב יישוב חרדי, שדיווח על קטינה כבת 12 שביקשה ממנו עזרה על רקע מצוקה.

שוטרי תחנת עציון שהוזעקו למקום פתחו מיד בתחקור ראשוני, ממנו עלה כי הילדה נאספה מאזור מגוריה על ידי נהג הסעות ('דרייבר') שהוזמן עבורה והובאה אל העיר ביתר עילית.

למרבה המזל, עם ההגעה ליעד, התעורר חשדו של הנהג לגבי מעשיו של הצעיר - והוא בחר לדווח על כך מיידית למשטרה.

במסגרת פעולות החקירה המעמיקות שניהלו החוקרים, התברר כי החשוד היה בקשר עם הקטינה במשך מספר ימים, ואף היה מודע היטב לגילה הצעיר.

עוד עלה כי החשוד רכש עבורה סיגריות, וכעת נבדק חשד לפיו ביצע עבירות דומות גם כלפי קטינות נוספות.

לאחר שמעצרו הוארך כבר במספר ימים, הובא החשוד שוב לבית המשפט שנעתר לבקשת המשטרה והורה על הארכת מעצרו עד ליום שלישי לטובת מיצוי חקירת המקרה, שנמשכת במלוא העוצמה.