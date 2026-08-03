יו"ר סיעת ש"ס בכנסת, חבר הכנסת ינון אזולאי, הבהיר הערב את תנאי הסף של מפלגתו להקמת הממשלה הבאה, תקף את המערכת המשפטית והזהיר מפני חיבורים פוליטיים עם גורמים באופוזיציה.

בפתח דבריו התייחס אזולאי לכישלון "חוק המעצרים הזמני" ולסוגיית גיוס בני הישיבות, והדגיש כי ש"ס לא תסתפק עוד בפתרונות קצרי טווח.

"אנחנו אומרים בצורה הברורה ביותר - לא יהיה חוק רק של מעצרים, חד וחלק", אמר בריאיון לרדיו 'קול חי'. "אנחנו לא הולכים לעשות פלסטר, אלא להסדיר את מעמדם של בני התורה אחת ולתמיד מיד אחרי הבחירות.

"זה תנאי מוחלט לכל קואליציה שניכנס אליה. כל מי שיושב ולומד תורה, התפקיד שלנו הוא לדאוג שיוכל לשקוד על תלמודו ללא שום הטרדות. נתחשב בצרכים של צה"ל כפי שצריך, אבל פתרונות זמניים לא באים בחשבון מבחינתנו".

הוא הוסיף: "הפעם אנחנו באים בתחילת קדנציה מתוך לימוד מטעויות העבר. נעביר את פסקת ההתגברות ואת כל החקיקה הנדרשת כדי שבית המשפט לא יוכל לפסול את החוקים ברגל גסה. העם אומר את דברו בבחירות, וחובתנו לממש את רצונו ולא להרים ידיים מול בתי המשפט".

בהמשך השיחה דחה אזולאי על הסף אפשרות לשיתוף פעולה פוליטי עם רשימתו של גדי איזנקוט, תוך שהוא מפנה אצבע מאשימה כלפי שילובם של דמויות מתנגדות לציבור החרדי: "איך אפשר לדבר על הליכה עם מפלגות כמו זו של איזנקוט, כשברשימה שלו נמצא אלעזר שטרן שמתבטא בצורה קשה נגד הציבור החרדי? רק לאחרונה ראינו אמירות מקוממות שלו".