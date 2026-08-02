המשאלה של עידן רייכל חן אברס

הזמר והיוצר עידן רייכל הופיע הערב (ראשון) במסגרת פסטיבל "חוצות היוצר" בירושלים.

לקראת המופע השתתף רייכל במיצג "גשר התקווה", שהוקם כמיצג המרכזי של הפסטיבל, המציין השנה 50 שנות פעילות.

רייכל כתב על מנעול אישי את המילים "שיהיה פה טוב", ותלה אותו על הגשר כאות למשאלה ותקווה. בטקס השתתף גם המנהל האמנותי של הפסטיבל, רונן נג'ר, שליווה את המעמד.

בסוף השבוע הזמרים ישי ריבו ואמיר דדון פתחו את פסטיבל "חוצות היוצר" ורגע לפני עלייתם לבמה הגיעו השניים אל "גשר התקווה" ותלו עליו מנעולים אישיים שעליהם כתבו את משאלתם.

כל אחד מהם בחר לכתוב מסר של "אהבה, שלום ואחדות בינינו", כמחווה לפתיחת הפסטיבל ולמסר שביקשו להעביר לקהל. דדון אמר תחילה בהומור "אני רוצה סוני פלייסטיישן" ובהמשך כתב משאלה על המנעול.