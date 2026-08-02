ראש התנועה האסלאמית (הפלג הדרומי), השייח' ספוות פרייג', פרסם פוסט בפייסבוק שבו הציג את האסטרטגיה הפוליטית של התנועה ושל יו"ר רע"ם, חבר הכנסת מנסור עבאס.

לדבריו, שינוי פוליטי אינו מתחיל בתלונות אלא בהחלטה לממש את כוח ההצבעה בבחירות לכנסת.

פרייג' טען כי הסוגיות המרכזיות המעסיקות את החברה הערבית, ובהן הריסות בתים, מצוקת הדיור, האלימות והפשיעה, אפליה וזכויות אזרחיות ודתיות, אינן בעיות נפרדות אלא תוצאה של מדיניות ממשלתית שניתן לשנות באמצעות פעילות פוליטית.

לדבריו, מי שרוצה פתרונות אמיתיים חייב לשאוף להסרת 'העוול' דרך שינוי המדיניות באמצעות השתתפות פוליטית ואמצעים דמוקרטיים.

עוד כתב כי "השינוי הבר-קיימא מושג דרך בניית כוח פוליטי משפיע, השתתפות בקבלת החלטות, והשפעה על חקיקה וממשלות דרך הקלפיות". פרייג' הוסיף כי הדרך להשגת היעדים היא באמצעות השפעה על מוקדי קבלת ההחלטות.

ברקע הדברים, רע"ם מנהלת קמפיין בחירות המדגיש את שאיפתה להצטרף לקואליציה של ממשלת שינוי שתחליף את ממשלת הימין ותאפשר, לדבריה, לקדם את דרישות המפלגה.