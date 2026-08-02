הודעת כ"ץ על מינוי בר כליפא ערוץ 14

רגע לפני הפריימריז בליכוד: שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הערב (ראשון) במהלך ריאיון לתוכנית "הפטריוטים" כי החליט למנות את האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז.

ההודעה נמסרה תוך ביקורת חריפה שמתח על מפקד פיקוד המרכז המכהן, אלוף אבי בלוט.

כ"ץ התייחס תחילה לסוגיית המעצרים המנהליים וטען כי ביטל את השימוש בהם נגד יהודים. במהלך דבריו התפרצה אחת מצופות הקהל וטענה כי דבריו אינם נכונים, אך השר השיב: "אני ביטלתי את צווי המעצר המנהליים, אף אחד לפני לא ביטל".

בהמשך התייחס לפרשת טל ינון דרדיק החשוד במעשים חמורים ואמר כי לאלוף פיקוד המרכז קיימת סמכות לתחום מגורים, אך לדבריו יש להשתמש בה "באופן מאוד מדוד ובהתאם להמלצות השב"כ".

ההתפרצות לדברים ערוץ 14

לדבריו, "המסלול הנכון הוא לפתוח בחקירה פלילית ואם אין ראיות אז אין, ואם יש ראיות אז להעמיד לדין". עוד אמר כי דרדיק "יכול היום ללכת לבית הוריו, הוא יכול ללכת לכל מקום אחר חוץ מאזור B, אליו הוא רוצה להגיע - כי זה מביא לעימות עם האמריקאים כרגע".

שר הביטחון תקף גם את בלוט ואת הפרקליטות על החלטתם לערער על שחרורו של דרדיק. "אני חלוק עליו - הוא והפרקליטות הגישו ערעור לבית המשפט, בניגוד למדיניות שלי. פניתי בנושא הזה גם לרמטכ"ל. הם עשו את זה בניגוד לעמדתי, זה צעד לא נכון. האלוף צריך לקחת בחשבון את המדיניות שלי - ואני אעמוד על הדבר הזה", אמר.

בהמשך הודיע כ"ץ על מינויו של בר כליפא ואמר: "הודעתי שהחלטתי לממש את ההחלטה - למנות את האלוף דדו בר כליפא לאלוף פיקוד המרכז. כי אני רוצה גם בפיקוד המרכז צה"ל שחותר להכרעה, שפוגע באויבים ושומר על המתיישבים". את דבריו חתם באמירה: "השליטה שלי במערכת - היא שליטה מוחלטת".

יצויין כי לפי מערכת הביטחון, דרדיק מעורב באירוע האלימות בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, במהלך האירוע תקפו יהודים פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כבלו כמה מהם, ביצעו מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.

דובר צה"ל הגיב והבהיר: "דברי שר הביטחון לא תואמו עם הרמטכ"ל. האלוף אבי בלוט מפקד על פיקוד המרכז במציאות מורכבת, במקצועיות, באומץ ובהקרבה והוא זוכה לאמון מלא. אין בכוונת הרמטכ"ל להחליף מפקדים בתפקידי מפתח בתקופה רגישה זו ואחת שתלקח החלטה כזו על ידי הרמטכ"ל היא תאושר בהתאם לנהלים".

לשכת כ"ץ הגיבה לסערה: "כבר בסוף חודש אפריל המליץ הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לשר הביטחון ישראל כ"ץ למנות את אלוף דדו בר כליפא למפקד פיקוד המרכז, ואף ביקש ממנו לראיין אותו לתפקיד. שר הביטחון קיים עם בר כליפא ראיון אישי במהלך חודש יוני, התרשם כי הוא המועמד המתאים ביותר לפקד על פיקוד המרכז, והחליט כעת להודיע על קבלת המלצת הרמטכ"ל ועל המינוי הצפוי בסבב המינויים הבא".

עוד נמסר: "מדיניות שר הביטחון היא לקדם בצה"ל מפקדים בעלי רקורד מוכח של התקפיות והצלחות במלחמת התקומה, בהתאם למדיניות הביטחון אותה מוביל שר הביטחון יחד עם רה"מ בנימין נתניהו".

תא"ל במיל' עופר וינטר הגיב: "האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות. חליף הריבון ביהודה ושומרון מבחינת החוק הוא אלוף פיקוד מרכז. אבי בלוט הוא אחד האלופים שפעל יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה על ההתיישבות. שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך. לא כך מייצרים אמון ציבורי".

סגנית יו"ר הכנסת ח"כ לימור סון הר מלך בירכה: "אני מברכת את שר הביטחון ישראל כ"ץ על ההחלטה להדיח את אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. בלוט נכשל בתפקידו. במקום למקד את כל כוחותיו במלחמה בטרור, הוא בחר להפוך את אנשי הגבעות והחלוצים לאויב. תחת פיקודו נרדפו מתיישבים פעם אחר פעם, בעוד הטרור הערבי הלך והתגבר".

היא הוסיפה: "כמו כן, בלוט בחר פעם אחר פעם לעשות דין לעצמו ולהוביל מדיניות שסתרה את המדיניות שקבע הדרג המדיני הנבחר. במדינה דמוקרטית אלוף פיקוד אינו קובע את המדיניות. תפקידו לבצע אותה. מי שרוצה לקבוע את מדיניות הביטחון של מדינת ישראל מוזמן לפשוט את המדים ולהתמודד לכנסת. כל עוד הוא משרת בצה"ל, הוא מחויב למדיניות הממשלה ולא לתפיסת עולמו האישית".

יו"ר מפלגת ישר גדי איזנקוט הגיב: "הם לא כשירים לדאוג לביטחון המדינה. המופע שהתרחש בתוכנית 'הפטריוטים' הוא שפל חסר תקדים ביחסי דרג מדיני ודרג צבאי, מעשה לא ראוי ולא חוקי. מדינת ישראל היא לא רכוש פרטי וצה"ל איננו כלי בפריימריז של פוליטיקאים שאיבדו את הדרך. בקרוב מאוד לעם ישראל תהיה הנהגה ראויה ואחראית, שרואה אך ורק את טובת וביטחון ישראל לנגד עיניה. נהיה ראויים, אני מתחייב".