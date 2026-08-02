הודעתו של שר הביטחון ישראל כ"ץ בשידור חי בערוץ 14 על כוונתו למנות את האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז במקומו של האלוף אבי בלוט, עוררה ביקורת חריפה בקרב פרשנים וכתבים צבאיים.

המבקרים טענו כי מדובר במהלך בעל אופי פוליטי לקראת הפריימריז בליכוד, העלול לפגוע במעמדו המקצועי של צה"ל.

הפרשן עמית סגל כתב כי "חטאו של האלוף בלוט - פעל במקצועיות ותוך הגנה על ההתיישבות, אך לא בלו"ז של הפריימריז בליכוד. פשוט שיגעון מוחלט".

סגל הזכיר כי רק "לפני שמונה חודשים אמר כ"ץ באותה תכנית על אותו אלוף: 'שתדעו לכם, אבי בלוט אלוף הפיקוד אני חושב הטוב ביותר שהיה מאז שאני זוכר 20-30 שנה שאני פעיל'. הערב הודח בשידור חי. מה השתנה חוץ מהפריימריז בליכוד והנשיפות של גוטליב בעורף?"

עוד הוסיף: "אני מציע לחשוב מה הייתה התגובה לו שר הביטחון גולן היה מודיע אצל 'אופירה וסרי' על החלפת אלוף פיקוד דרום בגלל שהיה, לשיטתו, לא קשוב מספיק למחנה מרכזי בגוש השינוי. וכל זה ערב פריימריז בדמוקרטים. אי אפשר להלין על פוליטיזציה של הצבא ולהפוך אותו לריאליטי של הליכוד".

גם הפרשן הצבאי רועי שרון הצטרף לביקורת על התנהלות שר הביטחון: "‏מקובל לומר בקדנציה הזאת שהרמטכ"ל חייב לבחור את המלחמות שלו מול שר ביטחון (שמושקע קדנציה שלמה בפריימריז). אז זאת מלחמה שזמיר חייב לבחור. לא סביר בשום פרמטר שהשר ידיח וימנה אלופים בשידור חי. וככל הידוע, מי שממנה אלופים זה הרמטכ"ל, שר הביטחון מאשר או לא מאשר את המינויים. שר הביטחון לא ממנה אלופים, לא בקריה ולא בערוץ 14".

תא"ל (מיל') עופר וינטר מתח ביקורת: "האופן בו הודח האלוף בלוט הוא פגיעה קשה באמון הציבור. הדיון כאן הוא על סמכות ועל אחריות. חליף הריבון ביהודה ושומרון מבחינת החוק הוא אלוף פיקוד מרכז. אבי בלוט הוא אחד האלופים שפעל יותר מכולם למימוש הריבונות והגנה על ההתיישבות. שר הביטחון במדינת ישראל לא מפטר אלוף בשידור חי. יש לך ביקורת, תקרא לו לבירור. לא זו הדרך. לא כך מייצרים אמון ציבורי".

ברקע העימות בין כ"ץ נגד בלוט עומדת פרשת טל ינון דרדיק. בשבוע שעבר הנחה כ"ץ שלא לחדש את צו ההרחקה שהוצא נגד דרדיק, לאחר שוועדת הערעורים הצבאית באזור יהודה ושומרון קיבלה את הערר שהוגש נגד הצו. בעקבות זאת הודיע בלוט כי בכוונתו לערער על ההחלטה, צעד שעורר את זעמו של שר הביטחון.

הצו נגד דרדיק הוצא על ידי בלוט, בהתאם להמלצת השב"כ. לפי מערכת הביטחון, דרדיק מעורב באירוע האלימות בחומסה שבבקעת הירדן בחודש מרץ. לפי המשטרה, במהלך האירוע הותקפו פלסטינים, בהם נשים וילדים, באמצעות אלות, כמה מהם נכבלו, בוצע מעשה מגונה באחד הנפגעים, וארבעה בני אדם נזקקו לטיפול רפואי.

כ"ץ ביקש למנוע את חידוש הצו ולאחר מכן תקף את החלטתו של בלוט לערער על ביטולו. על רקע זה הודיע הערב השר כ"ץ בשידור בערוץ 14 על כוונתו להחליף את בלוט באלוף בר כליפא.