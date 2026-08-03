הכתב הצבאי של גלי צה"ל דורון קדוש פרסם הערב (ראשון) ביקורת חריפה נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, בעקבות הודעתו בשידור חי על מינוי האלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז, במקום האלוף אבי בלוט.

לדברי קדוש, "אלוף בצה"ל לא אמור לשמוע בטלוויזיה על החלפתו באלוף אחר. שר הביטחון מנסה כבר זמן מה להלך אימים על אלוף פיקוד המרכז כדי שיסור למרותו, כשהוא מורה לו לבצע פעולות ספק-חוקיות, בעוד סמכותו הבלעדית של האלוף לקבוע בענייני צווי הגבלה מנהליים".

הוא הזכיר כי "חטאו של האלוף בלוט היה שהוא פעל בהתאם לסמכותו, והתעקש שלא לשחרר מתיישב החשוד בעבירות חמורות ביותר כלפי פלסטינים - שמהווה לפי השב"כ סכנה לביטחון אזור יהודה ושומרון. בלוט פועל לטובת הביטחון, בעוד כ"ץ פועל לטובת הפריימריז".

בהמשך טען קדוש כי כ"ץ "פשוט נכנע לקמפיין הפוליטי האגרסיבי שנעשה על ראשו בעניינו של המתיישב דרדיק. הערב אפשר היה לראות בשידור הפטריוטים בערוץ 14, לאיזה לחץ הוא נכנס כשספג קריאות מהקהל בעניין דרדיק. הוא החל להזיע, לצעוק. הפריימריז נושפים בעורפו ופרשת דרדיק מפריעה לתדמית ה'ימנית'. אז מה לא יעשה שר הביטחון בשביל עוד כמה קולות של חברי מרכז וקבלני קולות? יתגייס למענו של חשוד בעבירות מיניות מזעזעות".

בהמשך חשף כי "מה שמדהים הוא - שלשכתו של כ"ץ עצמה היא שתדרכה עיתונאים לא מזמן עד כמה חמורות העבירות בהן חשוד דרדיק - דוברו של השר כ"ץ הוא שהפיץ לעיתונאים את מסמך שב"כ, בו נחשף כי דרדיק חשוד באירוע שבו מתיישבים קשרו את איבר מינו של פלסטיני באזיקון".

הוא הוסיף כי "בזכות לשכת השר כ"ץ - כולנו יודעים מה המודיעין ששב"כ מחזיק על דרדיק! אילולא דוברו של השר כ"ץ, לא היינו יודעים כנראה עד כמה זה אירוע חמור ומזעזע. וכשכתב ערוץ 14 בהתיישבות שקל לחשוף את לשכת כ"ץ וכמעט גילה בפומבי שהיא זו שתדרכה אותו בנושא, הלשכה נכנסה לאטרף - ודרשה מהכתב למחוק את הפרסום. הפריימריז לפני הכל".

לדבריו, "כ"ץ יודע היטב, עד כמה דרדיק מסוכן. הוא היה הראשון לתדרך על כך. אבל לא בפעם הראשונה, שר הביטחון כ"ץ מוכן לוותר על כל שיקול ביטחוני - למען השיקול הפוליטי. ככה זה נראה כשפוליטיקאי תוחב, שוב ושוב, את ידיו הפוליטיות אל תוך מערכת הביטחון - ומסרב כבר שנה וחצי לנהוג באחריות ובשיקול דעת כשר הביטחון של מדינת ישראל".