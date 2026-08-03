חיילי מילואים מגדוד 699 של חטיבת הצנחנים רכשו במהלך הלחימה בלבנון כרטיסי סים דיגיטליים (eSIM) מגורמים בלבנון, בניגוד להוראות וללא כל אישור או דיווח, במטרה להתגבר על בעיות הקליטה באזורי הפעילות.

על פי המידע שהגיע לידי ערוץ 7, הכרטיסים לא שימשו רק לשיחות פרטיות, אלא גם להתכתבויות בקבוצות ווטסאפ פלוגתיות ומבצעיות במהלך הפעילות בלבנון - עובדה שהעלתה חשש כבד לפגיעה אפשרית בביטחון המידע של הכוחות.

כרטיס eSIM הוא כרטיס סים דיגיטלי המוטמע במכשיר הסלולרי ומאפשר להתחבר לרשת סלולרית ללא צורך בכרטיס פיזי. הטכנולוגיה מאפשרת מעבר מהיר בין ספקיות תקשורת, אולם במקרה זה מדובר בכרטיסים שנרכשו בעקיפין מגורמים בלבנון, ללא אישור צה"ל ובניגוד לנהלים.

השימוש באמצעי תקשורת שנרכשו במדינת אויב מעורר חשש משמעותי, שכן באמצעותם התנהלה תקשורת של לוחמים שפעלו בלב אזור הלחימה, לרבות התכתבויות בעלות אופי מבצעי. גורמים המעורים בפרטים העריכו כי לא מדובר במקרה נקודתי בלבד, וכי ייתכן שהשימוש בכרטיסים הללו היה רחב יותר בקרב אנשי הגדוד.

השימוש בכרטיסי סים של גורמים זרים או עוינים מוכר בעולם הלחימה המודרני כאמצעי להתמודדות עם מגבלות קליטה ותשתיות תקשורת בשטחי לחימה. לצד היתרון המבצעי שבהשגת תקשורת זמינה, מומחי אבטחת מידע מזהירים כי שימוש באמצעים כאלה ללא פיקוח ובקרה עלול לחשוף מידע רגיש וליצור סיכוני ביטחון חמורים. כך, למשל, גם במלחמה באוקראינה נעשה שימוש נרחב בכרטיסי סים של הצד היריב לצורך הפעלת אמצעי לחימה וכלי טיס בלתי מאוישים.

לאחר שהאירוע התגלה, העביר מפקד הגדוד הודעה לכלל לוחמי המילואים ובה ביקש מהם להזדהות ולשתף פעולה עם הבדיקה. בהודעה נכתב כי מתבצע "מיפוי בקרב החיילים הלוחמים בעקבות רכישת eSIM לבנוני ושימוש בו בעת הלחימה בלבנון".

הלוחמים התבקשו למסור את פרטי המכשירים שבהם השתמשו, מספרי כרטיסי ה-eSIM, מועדי הרכישה ונתונים נוספים שיסייעו בבחינת היקף האירוע ובהערכת הנזק האפשרי. המפקד הבהיר כי מטרת הבדיקה היא בראש ובראשונה לצמצם את הנזק הביטחוני ולהבין את ממדי התופעה, ולא להתמקד בענישה.

ברמה הטכנית, גם כאשר נעשה שימוש באפליקציות תקשורת מוצפנות, ספק הסלולר אינו יכול לצפות בתוכן ההודעות עצמן, אך הוא כן נחשף לנתוני מעטפת (Metadata). נתונים אלה כוללים, בין היתר, את מיקומו הפיזי של המכשיר באמצעות איכון סלולרי, זמני השימוש ברשת, ויעדי התקשורת - כגון האתרים שאליהם התחבר המשתמש או השרתים שאליהם נוצר קשר.

משמעות הדבר היא שגם ללא גישה לתוכן ההתכתבויות, גורם עוין המחזיק בנתונים אלה עשוי להפיק מהם תמונת מודיעין בעלת ערך. כך, למשל, ניתן לזהות אזורים שבהם פועלים כוחות צה"ל, לעקוב אחר תנועתם ולנסות לכוון לעברם רחפנים, ירי או אמצעי לחימה אחרים על בסיס נתוני המיקום בלבד.