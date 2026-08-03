פלסטיני נהרג הבוקר (שני) ואדם נוסף נפצע באורח קשה בתאונת דרכים במעורבות שתי משאיות בכביש 60, סמוך ליישוב רחלים בשומרון.

מכבאות והצלה נמסר כי "הצוותים שהגיעו למקום דיווחו על תאונת דרכים קשה, כאשר בכל אחת מהמשאיות לכוד. הצוותים החלו מיד בפעולות לחילוץ הלכודים, אשר בסיומן צוותי רפואה קבעו מוות של אחד מהם, והשני פונה לקבלת טיפול".

רשף עומר חאמד הוסיף "מדובר בזירה קטלנית ומורכבת. הגענו לזירה, ותוך כדי גיבוש תמונת המצב הבנתי כי ישנם שני לכודים, אחד בתוך כל משאית. ביצענו את החילוץ במהירות, תוך שימוש בכלי חילוץ יעודיים".

מרדכי בר און ואחיה פריינטה חובשי איחוד הצלה סיפרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות שני כלי רכב פלסטיניים. למרבה הצער נקבע מותם של שני פצועים. כמו כן, הענקנו סיוע רפואי ראשוני לגבר כבן 50 שנפצע באורח בינוני".