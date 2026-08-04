שוק הבינה המלאכותית ממשיך להשתנות בקצב מסחרר, והפעם מגיע האתגר מכיוון סין.

ימים ספורים לאחר השקת DeepSeek V4 Flash 0731, מפתחים רבים בעולם כבר טוענים שמדובר באחד המודלים המשתלמים ביותר שנראו עד היום - כזה שמסוגל לבצע משימות מורכבות גם על מחשב אישי, ללא הצורך בשרתים יקרים.

בימים האחרונים בחנתי את המודל החדש במסגרת עבודה אמיתית על פיתוח תוכנה. הוא רץ באופן מקומי על Mac Studio עם 128GB זיכרון - מחשב חזק, אך רחוק ממחשבי-העל שעליהם נהוג להריץ את מודלי הבינה המלאכותית הגדולים.

המסקנה הייתה ברורה: מדובר בקפיצת מדרגה משמעותית לעומת הדור הקודם. אמנם מהירות העבודה לא השתנתה באופן דרמטי, אך איכות הקוד שהמודל ייצר השתפרה בצורה בולטת. הוא הצליח לזהות נקודות לשיפור שגם מודלים מובילים אחרים, בהם GLM 5.2 ו-Kimi K3, לא הצביעו עליהן.

אחד היתרונות הגדולים של DeepSeek הוא דרישות החומרה. בעוד שמודלים מתקדמים אחרים דורשים מחשבים המצוידים במאות גיגה-בייט של זיכרון גרפי ולעיתים אף יותר מטרה-בייט אחד של VRAM, DeepSeek מסוגל לספק ביצועים מרשימים גם על חומרה נגישה בהרבה. המשמעות היא שגם מפתחים פרטיים ועסקים קטנים יכולים ליהנות מיכולות מתקדמות מבלי להשקיע עשרות או מאות אלפי שקלים בתשתיות.

לפני המעבר ל-DeepSeek ניסיתי גם את Laguna 2.1S, שהיה מהיר יותר והגיע לכ-70 טוקנים בשנייה. למרות זאת, כשעברתי לעבודה אמיתית העדפתי לחזור ל-DeepSeek, משום שהתוצאות בפועל היו איכותיות ומדויקות יותר.

גם בעולם הפיתוח נרשמת התלהבות. המתכנת המפורסם antirez, יוצר מערכת Redis - המשמשת מיליוני שרתים ברחבי העולם, ובהם גם ערוץ 7 - כתב כי אם ההתרשמות הראשונית שלו תימשך, הוא עשוי להפסיק להשתמש ב-GLM 5.2 לטובת DeepSeek במחשבים קטנים.

ברשת X פורסמו בימים האחרונים השוואות נוספות בין DeepSeek לבין מודלים מובילים. בחלק מהמבחנים דורג המודל הסיני במקום הראשון באיכות התוצאות, בעוד שבאחרים הוא עדיין פיגר מעט אחרי המתחרים במשימות מורכבות במיוחד. עם זאת, כמעט כל הבודקים הסכימו על נקודה אחת: יחס העלות-תועלת שלו יוצא דופן.

גם המחיר משחק תפקיד מרכזי. בעוד שמפתחים וחברות גדולות עלולים להוציא מאות ואף אלפי דולרים ביום על שימוש במודלי בינה מלאכותית, DeepSeek מציע עלויות נמוכות בהרבה. במקביל, OpenAI כבר נאלצה להפחית משמעותית את מחירי המודלים שלה - מה שמעיד על התחרות ההולכת וגוברת בשוק.

אם המגמה הזו תימשך, ייתכן שהמרוויחים הגדולים יהיו דווקא המשתמשים. לראשונה, מודלים מתקדמים שבעבר היו נחלתן של חברות ענק בלבד הופכים זמינים גם למפתחים עצמאיים, לעסקים קטנים ולכל מי שמעוניין להפעיל בינה מלאכותית מתקדמת - ישירות מהמחשב שעל שולחן העבודה שלו.