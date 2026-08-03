בית המשפט המחוזי בירושלים גזר 6 שנות מאסר בפועל על תושב מזרח ירושלים טארק כרד, שהורשע בשתי עבירות של המתה בקלות דעת לאחר שגרם לתאונת הדרכים הקטלנית בכביש 45 שבה נהרגו ציפורה רימל ובתה התינוקת נעם רחל רימל ז"ל, ונפצעו בני משפחה נוספים באורח אנוש.

על כרד נגזרו גם 15 שנות פסילת רישיון נהיגה, מאסר על תנאי ופיצוי למשפחה.

במשפחת רימל מתחו ביקורת חריפה על גזר הדין ועל התמשכות ההליך המשפטי. "6.5 שנים מהתאונה, שנתיים מהכרעת הדין וכעשרה חודשים לאחר הדיון בטיעונים לעונש - סוף סוף ניתן גזר הדין", מסרו. "על אף שהפרקליטות ביקשה 15 שנות מאסר, בית המשפט הסתפק בשש שנים בלבד".

בני המשפחה הגדירו את ההחלטה כ"ביזיון", והוסיפו: "אין מילה אחרת. מסתבר שחיי אדם שווים בקושי שלוש שנות מאסר".

לדבריהם, ההליך הממושך הוסיף כאב על האסון שפקד אותם. "אחרי 6.5 שנים של עינוי דין, שבמהלכן ניסינו לשקם את ההריסות שהנהג הפוגע הותיר מאחוריו, אנו מסיימים את ההליך המשפטי עם מפח נפש. בית המשפט בחר להקל באופן משמעותי בעונשו של מי שהחריב את חיינו".

התאונה אירעה בליל מוצאי שבת, 1 בדצמבר 2019. ארבעה מבני משפחת רימל - האם ציפי, האב אפרים, ושניים מילדיהם, היו אז בדרכם חזרה מירושלים לביתם שביישוב נווה צוף. סמוך לגבעת זאב, בכביש 443, נהג שדהר במהירות של מעל 170 קמ"ש התנגש ברכבם מאחור. האם ציפי (34) ובתה התינוקת, נועם רחל, רק בת שלושה שבועות, נהרגו במקום.

אפרים אב המשפחה נפצע קשה ורותק לכיסא גלגלים. איתי, אז בן 12, פונה לבית החולים שערי צדק במצב אנוש עם פגיעה רב-מערכתית. הוא היה מונשם ומורדם כמה שבועות, וסבל מפגיעת ראש קשה. בעקבות התאונה, עבר כריתת רגל שמאל מתחת לברך.