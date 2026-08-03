משבר כוח האדם במערכת החינוך הכללית ממשיך להכות גלים, אך מתברר כי במוסדות החינוך החרדיים התמונה שונה בתכלית.

סקר מקיף חדש שערך "מרכז מנור" באמצעות מכון "גיאוקרטוגרפיה" בקרב מדגם מייצג של 1,035 הורים, חושף כיצד מצוקת ההוראה פוגעת קשות בבתי הספר הממלכתיים, בעוד שהחינוך החרדי שומר על יציבות ושגרת לימודים רציפה.

על פי נתוני הסקר, 63% מכלל ההורים בישראל דיווחו כי בשנת הלימודים החולפת בוטלו לילדיהם שיעורים או ימי לימוד שלמים בשל מחסור חמור במורים ובגננות.

המצב חמור במיוחד בחינוך הממלכתי-עברי, שם 77% מההורים דיווחו על ביטולים תכופים, כאשר אחד מכל חמישה הורים (20%) מעיד כי השיעורים מתבטלים כמעט מדי שבוע.

גם בחינוך הממלכתי-דתי המצב מתוח, עם 67.6% דיווחים על ביטולים, ובחינוך הממלכתי-ערבי עמד הנתון על 54%.

לעומת זאת, החינוך החרדי מציג נתונים המלמדים על חוסן מערכתי גבוה: רק 33.7% מההורים במגזר דיווחו על הפרעות כלשהן בשגרת הלימודים, בעוד שרוב מוחלט - 61.4% מההורים החרדים - העידו כי כלל לא נתקלו בביטול שיעורים או ימי לימוד במוסדות החינוך של ילדיהם.

הפערים הבולטים הללו מצטרפים לביקורת חריפה שמושמעת מצד אנשי אקדמיה על התנהלות משרד החינוך.

בעוד המשרד ממשיך לטעון כי אחוזי האיוש הלאומיים עומדים על כ-99% וכי המחסור מינורי בלבד, מומחים מזהירים מפני טיושטש האמת.

פרופ' איתי מזרב, מומחה למדיניות חינוך מאוניברסיטת נורת'איסטרן, השווה את המצב לשוק הרפואי: "דמיינו שהיה מחסור חמור במנתחים בבתי החולים, ובמקום לשפר את התנאים, משרד הבריאות היה פותח מסלול בזק של שלושה חודשים והופך כל אדם ל'מנתח' כדי לסגור חורים. בחינוך, מטאפורית, זה בדיוק מה שקורה: המחסור הכמותי פשוט הפך למחסור איכותי".

פרופ' מזרב הוסיף כי ההסתמכות של המשרד על נתונים יבשים מתעלמת מזעקת השטח ומהפגיעה באיכות ההוראה, בדומה לטענה ש"אין פקקים כי חישבנו את אורך הכבישים".