קמפיין הפריימריז של כ"ץ ללא קרדיט

שר הביטחון ישראל כ"ץ השיק קמפיין חדש תחת הכותרת "סוף סוף שר ביטחון ימני". במסגרת הקמפיין מוצגת המדיניות שהוביל מאז כניסתו לתפקיד, לצד שורת מסרים המדגישים את השינוי בגישת מערכת הביטחון.

על פי הודעת הקמפיין, המהפך שמוביל כ"ץ כולל שבירת הקונספציה, מעבר למדיניות התקפית, חיזוק ההתיישבות, פגיעה חסרת תקדים בציר הטרור האיראני, חיסול בכירי ארגוני הטרור והרחבת חופש הפעולה של צה"ל.

עוד נכתב כי המסר המרכזי של הקמפיין הוא, "ישראל לא חוזרת לקונספציות. ישראל יוזמת, תוקפת ומכריעה".

הקמפיין נחתם בסיסמה, "ישראל כ"ץ. שר ביטחון ימני"