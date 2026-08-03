האפשרות להסכם עם חמאס מעוררת מחדש את השאלה האם ישראל אינה חוזרת על טעויות העבר, כאשר היא נותנת אמון בארגון טרור הפועל, לטענת מבקריו, על פי תפיסת עולם הרואה בהסכמים כלי טקטי בלבד ולא התחייבות מחייבת.

בריאיון לערוץ 7 מזהיר המזרחן ד"ר מרדכי קידר כי הדרך הבטוחה ביותר שלא ליפול למלכודת היא פשוט להימנע מחתימה על הסכמים עם חמאס.

"יש להם היסטוריה ארוכה של הפרת הסכמים", הוא אומר. "מבחינתם, בעיקר כלפי מי שאינם מוסלמים, יש לגיטימציה לרמות, להסתיר, למשוך זמן ולהונות כדי להשיג את היעד. מודל הפעולה הזה מבוסס על הסכם חודייבייה, שהוא מבחינתם הסכם זמני בלבד".

לדבריו, הסכם חודייבייה, שעליו נשענים לדבריו ארגונים אסלאמיים שונים, נתפס כהסדר שניתן להפר ברגע שמאזן הכוחות משתנה. "כל עוד אין להם כוח הם חותמים, אבל ברגע שהכוח בידיהם - מבחינתם ההסכם כבר אינו מחייב. לכן כל מי שחותם איתם צריך להבין מראש שמדובר בהסכם שעלול להיות מופֵר ברגע שיהיה להם אינטרס לעשות זאת".

עם זאת, קידר אינו פוסל אפשרות של חתימה מטעמים מדיניים, אם היא משרתת אינטרס ישראלי רחב יותר. "אם רוצים לעשות מהלך שיאפשר הישגים מדיניים מול הבית הלבן או לקראת מהלך אחר, אפשר לחתום. אבל אסור לטעות ולחשוב שמדובר בשלום אמיתי. צריך להבין שזה משחק, ולא יותר מזה".

לדבריו, אחת הטעויות החוזרות של ישראל ושל מדינות המערב היא ההנחה שהצד השני שואף לאותם יעדים. "אנחנו מניחים שהם רוצים שלום, רווחה וכלכלה טובה, בדיוק כמו שאנחנו רוצים. אבל מבחינתם היעד נשאר השמדת ישראל. כל עוד הם אינם מסוגלים לעשות זאת, הם מוכנים להסכמים זמניים".

קידר סבור שאם בכל זאת נחתם הסכם, עליו להיות מגובה במנגנוני אכיפה נוקשים במיוחד. "צריך לקבוע שכל הפרה - אפילו הכנסת רובה אחד לרצועה - מבטלת מיד את ההסכם ומאפשרת לישראל לחזור ללחימה. לא לחכות עד שייכנסו אלפי כלי נשק ורק אז לטעון שההסכם הופר".

לדבריו, אין להסתפק באיסור על הכנסת אמצעי לחימה, אלא יש לכלול גם סעיפים שימנעו את שיקום היכולות הצבאיות של חמאס. "צריך לאסור גם אימונים בנשק או אפילו בדגמי נשק מעץ. אסור לאפשר להם לבנות מחדש תשתית צבאית במסווה של פעילות אחרת. צריך לסגור כל פרצה אפשרית".

כדוגמה לחשיבות האכיפה מצביע קידר גם על הסכם השלום עם מצרים. "הסכם הוא בסופו של דבר רק נייר. השאלה היא כיצד אוכפים אותו. אם כל הפרה תיענה בתגובה חריפה ובלתי מתפשרת - הצד השני יבין שיש מחיר אמיתי להפרת ההתחייבויות".

גם באשר לאפשרות שבכירי חמאס יגורשו מרצועת עזה במסגרת הסדר עתידי, קידר סבור שמדובר במהלך בעל ערך, אך מזהיר שלא לראות בו פתרון מלא. "אם המפקדים יעזבו, זו בהחלט תהיה הצלחה. אבל אסור לחשוב שבכך הסתיימה הבעיה. תמיד יקומו מחליפים. בתחילה הם יהיו פחות מנוסים, אבל בתוך זמן קצר יקומו מנהיגים חדשים שימשיכו את אותה הדרך".