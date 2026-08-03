86 שנים לאחר שנעצר בידי השלטון הסובייטי בשל פעילותו הרבנית ועמידתו האיתנה על משמר היהדות, נרשמה השבוע סגירת מעגל היסטורית ומרגשת בקייב שבאוקראינה.

שלט הנצחה רשמי נקבע בבית המעצר השמירתי "לוקיאנובקה", המקום שבו הוחזק וסבל ייסורים קשים רבי לוי יצחק שניאורסון זצ"ל, אביו של הרבי מליובאוויטש.

המהלך ההיסטורי יצא לפועל בעקבות מאמצים ממושכים של רבה הראשי של קייב ורב שירות בתי הסוהר באוקראינה, הרב יונתן מרקוביץ', יחד עם בנו הרב אריאל מרקוביץ', שליח חב"ד בקייב ומנהל הפעילות היהודית בבתי הכלא במדינה, שניהלו מגעים ממושכים מול הנהלת בית המעצר עד לקבלת האישור המיוחל.

בטקס רשמי ומכובד שהתקיים בין כותלי הכלא ביום היארצייט, כ"ו באב, קבעו מפקד בית המעצר וסגנו יחד עם הרב מרקוביץ' את שלט ההנצחה.

בדברים שנשא במעמד, הביע מפקד בית המעצר צער עמוק על הרדיפה והעוול שנגרמו לרבי לוי יצחק, שנעצר בשרירות לב רק בשל היותו מנהיג רוחני, והדגיש את החשיבות בהכרה בפרק הכאוב הזה בהיסטוריה.

על גבי השלט החדש מובאים קורות מאסרו של רבי לוי יצחק לצד ציטוט מתוך דבריו על תקופת כליאתו הקשה. בנוסף, הנהלת בית המעצר קיבלה במתנה את הספר "ניצוצי לוי יצחק", המרכז את תורתו ומשנתו, אשר יוצג במקום ויועמד לשימושם של אסירים יהודים.

"יש משמעות עמוקה לכך שדווקא ביום ההילולא אנו זוכים לקבוע שלט הנצחה במקום שבו נשללה ממנו חירותו רק משום שהיה רב שהפיץ יהדות", אמר הרב יונתן מרקוביץ' בתום הטקס.

"זהו תיקון היסטורי וסגירת מעגל עמוקה. במקום שבו ניסו להשתיק את קולה של היהדות, יש מעתה אתר הנצחה שמספר את סיפור גבורתו ומסירות נפשו".