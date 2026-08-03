פינוי הפעוט לבית החולים תיעוד מבצעי מד"א

בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע הערב (שני) מותו של פעוט כבן שנתיים, שטבע מוקדם יותר היום בבריכה בצימר אירוח במושב שדות מיכה שבמועצה האזורית מטה יהודה.

הוא פונה למרכז הרפואי במסוק כשהוא במצב אנוש ותוך כדי פעולות החייאה, אך הרופאים נאלצו לקבוע את מותו.

צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהוזעקו לזירה מצאו את הפעוט מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, והחלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות. לאחר מכן פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים.

חובשי מד"א רפאל טולידאנו, אליה בנימין וארי רבינוביץ סיפרו: "קיבלנו דיווח על פעוט שטבע בבריכה בבית פרטי. הגענו למקום במהירות והביאו אלינו פעוט כבן שנתיים כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה".

הם הוסיפו: "התחלנו מיד לבצע פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ותוך המשך הטיפול הרפואי פינינו אותו במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים כשמצבו מוגדר אנוש, ואנחנו נלחמים על חייו".

יששכר יעקובזון, מרדכי פרידמן ואיציק פוקס, חובשים ביחידת כוח הצלה של איחוד הצלה, סיפרו: "נמסר לנו ממשפחתו כי הוא טבע ונמשה מהבריכה ללא הכרה בצימר בו הם התארחו. ביצענו בו פעולות החייאה, ולאחר מכן הוא פונה במסוק לבית החולים הדסה עין כרם כשמצבו אנוש".