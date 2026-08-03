המסר של רום ברסלבסקי למחבלים ללא קרדיט

צה"ל הודיע היום (שני) כי במהלך סוף השבוע חוסל במרחב דיר אל-בלח את המחבל מחמוד פטאיר, מפקד נוח'בה בחטיבת מחנות המרכז של ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני.

לפי צה"ל, פטאיר השתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, חדר לשטח ישראל ולקח חלק בהחזקתו של החטוף רום ברסלבסקי בשבי ארגון הג'יהאד האיסלאמי.

עוד נמסר כי במסגרת הפעימה השישית של מבצע "דלתות שמיים", תועד המחבל כשהוא לובש את מדי ארגון הטרור ומשתתף בטקסי מסירתם של חטופים, בהם עמית שני, אופיר אנגל, מורן סטלה ינאי, איתי רגב, ליאם אור נאצר, רז בן עמי, פאיבון ראטנין, גונג סאיי לאו, ג'קאפאן סיקנה וצ'ארואמצ'אי סאייגקאיי.

בצה"ל הוסיפו כי בתקופה האחרונה פעל פטאיר לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל, וכי חיסולו בוצע "להסרת האיום". עוד נמסר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום.

חיסול מחבל שהחזיק את רום ברסלבסקי דובר צה"ל

ברסלבסקי הגיב בסרטון בערבית ואמר: "הצבא הישראלי הרג עכשיו עוד אחד מאלה שהרסו לי את הנפש. נכון, הייתם פושעים, ונכון שאני הייתי חלש אצלכם. עשיתם כל מה שרציתם לעשות".

הוא פנה למחבלים עם מסר: "אבל עכשיו, כמו שאתם רואים, מחסלים אתכם אחד אחרי השני. בעזרת השם, כל אחד מכם, כל מי שפועל בג'יהאד האיסלאמי, בחמאס או בכל ארגון טרור - תמותו אחד אחרי השני".

הוא הוסיף: "אל תחשבו שאתם חזקים בגלל הדברים האלה. תודה רבה לצבא ההגנה לישראל ותודה לכל האנשים הטובים במדינת ישראל. עם ישראל חי. כמו שכתוב בתורה: עין תחת עין, שן תחת שן".