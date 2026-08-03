הרב ליאור בחנוכת אבי"ה צילום: באדיבות המצלם

הרב דב ליאור, זקן רבני הציונות הדתית, הגיע ליישוב החדש אבי"ה שבגוש עציון, בירך את ברכת "מציב גבול אלמנה" ונשא דברים בפני המשתתפים.

לאורך נאומו התייחס למשמעות הקמת היישוב, למאבק שנדרש עד להקמתו, לתפקידם של בני הנוער ולהמשך הרחבת ההתיישבות בארץ.

את דבריו פתח כאמור בברכת "מציב גבול אלמנה", ולאחר מכן אמר כי המתיישבים מכירים היטב את הדרך הארוכה שקדמה לרגע זה: "כמו אלה שנמצאים פה יודעים כמה הייסורים וכמה קשיים וכמה חודשים היו בדרך, עד שזוכים אנחנו לראות פה קרוואנים פה וקרוואנים שם ובתים פה ובתים שם. רואים פה את גודל ההשגחת השם".

בהמשך התייחס להתנגדויות שעימן מתמודדים המתיישבים וקרא שלא להירתע מהן. "כל החולשות של התבוסתנות הבוגדנית של השמאלנות העוינת לא צריכות להחליש אתכם או לאיים עליכם", אמר, והוסיף כי המקום שייך לעם ישראל וכי, "אין ספק שמקום הזה יתפתח", תוך שהעריך כי בעתיד יתגוררו בו משפחות רבות נוספות.

הרב ליאור הסביר כי התפתחות היישוב תאפשר גם לצעירים רבים להגיע ולהשתקע במקום. "אנשים שישלמו רבבות בעיר לשכר דירה יוכלו לבנות פה מקלט עם כמה קרשים פה ושם", אמר, והוסיף כי גם בחורים צעירים יכולים להגיע, ללון במקום ולהיות שותפים במפעל ההתיישבות.

הרב המשיך והביע הערכה עמוקה לבני הנוער הפועלים במקום. "אשרינו שזכינו שיש לנו נוער נפלא כזה, נוער שספג תורה, שספג תורת התחייה, שספג תורה ששיבת עם ישראל לצור", אמר, והדגיש כי מדובר בדור שאינו חי עוד בגלות אלא בארץ ישראל. "הוא חי בארץ והוא חש והוא יודע שזאת היא ארצו, ולכן הוא יעשה את הכול. אי אפשר לשבור את הרוח הזאת".

בהמשך הרחיב על חזון ההתיישבות ואמר כי הקמת יישוב אחד צריכה להוביל להקמת יישובים נוספים. "פה מקימים יישוב, מחרתיים עשרה קילומטר דרומה יוקם עוד יישוב", אמר, ובהמשך התייחס גם לצפון הארץ ואמר כי יש להמשיך וליישב כל מקום שלדבריו שייך לארץ ישראל.

בדור הנוכחי מצוות יישוב הארץ מקבלת ביטוי מעשי יותר מאי פעם. "יודע שבדורנו המצווה של יישוב הארץ מגיעה להזדמנות כרגע להתקיים. לפני מאה שנה לא היה, היום שיש אפשרות - צריך לעשות", אמר. הוא הוסיף כי גם כאשר המדינה מסייעת בהקמת יישובים, יש לראות בכך התפתחות משמעותית: "ברוך השם שהמדינה מתנהגת עכשיו ומקימה יישובים, וצריכה להקים את כל היישובים בצפונה של ארצנו ובחבל עזה".

הרב התייחס גם לסוגיית האוכלוסייה הערבית ואמר כי אין להסתמך על הסכמים. "הם יחתמו על שלום - הם לא שווים את הנייר שהם חותמים עליו. אין עם מי לדבר", אמר. עוד הוסיף כי אם יינתן סיוע כספי לצורך מעברם, "אני לא אומר שלא לתת להם, לעזור להם, אבל שמה - לא פה".

בהמשך שב ושיבח את הצעירים הפועלים בשטח והשווה אותם לחלוצי הדורות הקודמים. "ברוך השם שאתם החלוצה שהולכת לפני המחנה", אמר, והוסיף כי גם אם התנאים שונים מבעבר, נדרש אותו רצון חלוצי: "אתם מקרינים. אין פחד מכל החולשות, אין פחד מכל הפוליטיקאים. אנחנו - עוז וגבורה, להיות חדורים עוז וגבורה ועומק אמונה".

עוד הדגיש כי הדבקות בארץ ישראל מעניקה כוח לעמוד מול האתגרים. "אין פחד בפני פראי המדבר", אמר, תוך שהבהיר כי יש לנקוט אמצעי זהירות סבירים, "אבל לא שהם ירתיעו את הנוער היקר שלנו. מי שדבוק בארץ ישראל - זה בעצמו מקרין לו את העוז ואת הגבורה".

לקראת סיום אמר כי היישוב החדש צריך לשמש דוגמה למקומות נוספים. "אין לי ספק שמקום הזה ישמש כדגם לשאר המקומות", אמר, והוסיף כי כיום ניתן להקים יישובים במהירות רבה יותר מבעבר ואף להסתפק בתחילה במגורים פשוטים, כל עוד קיימת נחישות להיאחז בקרקע.

את דבריו חתם בהבעת שמחה על הקמת היישוב ובתקווה להמשך תנופת ההתיישבות: "זוהי שמחה לא רק שלכם, זוהי שמחה של כל אוהבי ארצנו. לא ירחק היום שגם שם בצפון, עד הליטני, נזכה גם שם לעשות איזשהו חנוכה של יישוב".