פרשן ערוץ 14 יעקב ברדוגו מתח היום (שני) ביקורת חריפה על הדיווח של העיתונאי יוסי ורטר ב"הארץ", שלפיו ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע לשר האוצר לשעבר משה כחלון מקום משוריין ברשימת הליכוד לכנסת.

בפתח תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל' אמר ברדוגו: "יוסי ורטר מ'הארץ' דיווח שמשה כחלון קיבל הצעה מראש הממשלה נתניהו להיות משוריין בליכוד. אם זה נכון, הליכוד בדרך להתאבד - זו התאבדות פוליטית".

לדבריו, כחלון מזוהה עם שורת מהלכים שלדעתו עומדים בניגוד לדרכו הנוכחית של המחנה הלאומי: "משה כחלון חתום על הקמת התאגיד, על תוכנית תר"ש גדעון של גדי איזנקוט, שפירקה את הצבא, חתום על אי-הרפורמה המשפטית במסגרת המהלכים שלו עם אהרן ברק".

ברדוגו הוסיף כי "משה כחלון הוא הדיפ סטייט של הדיפ סטייט. אם ראש הממשלה יחליט להביא אותו, בעיניי מדובר בפשיטת רגל של כל מה שנלחמנו עליו בארבע השנים האחרונות".