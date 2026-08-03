המשטרה הודיעה היום (שני) כי אפרת מנחם, בת 16 מכוכב יעקב, שנעדרה במשך 11 ימים, אותרה והכול כשורה.

בהודעת המשטרה נמסר כי הנערה אותרה בשלום, ובמשטרה הודו לציבור על הסיוע בפרסום דבר היעדרותה ובמאמצים לאיתורה.

היא נראתה לאחרונה ב-24 ביולי סמוך לשעה 08:00 בבוקר ביישוב בית אלעזרי. מאז נותק עמה הקשר, ובמשטרה הביעו חשש לשלומה.

במהלך ימי החיפושים פעלו שוטרי תחנת בנימין במחוז ש"י בשיתוף גופי הביטחון, וביקשו את עזרת הציבור באיתורה. עם איתורה הודיעה המשטרה כי החיפושים הסתיימו והודתה לכל מי שסייע.

אפרת תוארה בהודעת החיפושים כבעלת גובה של כ-1.55 מטר, שיער ארוך וכהה, עיניים חומות כהות, והיא מרכיבה משקפיים. בעת היעלמותה לבשה חצאית ג'ינס לבנה וחולצה לבנה.