שר הביטחון ישראל כ"ץ נפגש הערב (שני) בקריה בתל אביב עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון, לדיון שעסק במצב הביטחוני, בהמשך המערכה נגד הטרור הפלסטיני ובקידום ההתיישבות ביהודה, בשומרון ובבקעת הירדן.

במהלך הפגישה התייחס כ"ץ לסערה שהתעוררה בעקבות השתלחותו באלוף במהלך שידור חי בראיון לתוכנית "הפטריוטים", והבהיר כי מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט לא הודח מתפקידו.

לדבריו, "צה"ל פועל בהתאם למדיניות הממשלה", הוסיף כי "האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו" והבהיר כי אין ביניהם כל מחלוקת.

בהודעה רשמית מטעם מועצת יש"ע ולשכת השר נאמר כי ראשי הרשויות הביעו בפגישה תמיכה במדיניותו של שר הביטחון, וציינו את הצעדים שננקטו בתקופה האחרונה ביהודה ושומרון, בהם ההכרה ב-104 יישובים חדשים וב-160 חוות חקלאיות, החזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, הקמת מכינות וגרעיני נח"ל בבקעת הירדן, ביטול צווי המעצר המנהליים נגד מתיישבים והרחבת הפעילות נגד תשתיות הטרור במחנות הפליטים בג'נין, טולכרם ונור א-שמס.

ראשי הרשויות הדגישו כי ההתיישבות מהווה נכס ביטחוני ואסטרטגי למדינת ישראל, והביעו הערכה לאלוף בלוט על "מנהיגותו, הישגיו הביטחוניים וההתיישבותיים ופועלו למען ביטחון המדינה". עוד ציינו כי הם דוחים את הקמפיין שהתנהל נגד שר הביטחון ונגד מפקד פיקוד המרכז.

בפגישה השתתפו, בין היתר, יו"ר מועצת יש"ע וראש המועצה האזורית בנימין ישראל גנץ, ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח, ראש מועצת אפרת דובי שפלר, ראש מועצת קדומים עוזאל ותיק, ראש מועצת קרני שומרון יהונתן קוזניץ, ראש מועצת חברון אייל גלמן, ראש המועצה האזורית הר חברון אלירם אזולאי, ראש מועצת אלקנה אסף מינצר, ראש מועצת אורנית אור פירון זומר ומנכ"ל מועצת יש"ע חגי תם.

בסיום סיכמו המשתתפים להמשיך את שיתוף הפעולה לקידום ביטחון התושבים ופיתוח ההתיישבות.