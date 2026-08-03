המועצה האזורית של הכפרים הבלתי מוכרים וועדת ההיגוי העליונה של ערביי הנגב קיימו היום (שני) ישיבת חירום, במטרה לתאם את המשך הצעדים נגד מדיניות הייעור והפקעת הקרקעות שלטענתם מקודמת באזור הנגב.

הישיבה התקיימה לאחר שהבוקר החלו עבודות ייעור ונטיעת עצים באדמות הסמוכות לכפר הבלתי מוכר ביר אל-חמאם, תחת אבטחת כוחות משטרה.

לפי דיווח באתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק", העבודות מתבצעות באדמות של משפחת אבו גנימה, ובהמשך הן צפויות להתרחב גם לשטחים של משפחות נוספות באזור.

לטענת התושבים, המשטרה ורשות מקרקעי ישראל לא הציגו מראש את מפת העבודות באופן ברור. לדבריהם, הייעור נתפס כמהלך מקדים להפקעת קרקעות, ובשל כך קראו בעלי האדמות לתושבי האזור להגיע לשטח ולהיאבק נגד מה שהם מגדירים כניסיון לקבוע עובדות חדשות בשטח.

ברקע המחאה, יו"ר רע"ם ח"כ מנסור עבאס וחברי מפלגתו ממשיכים להצהיר כי בכוונתם לפעול במסגרת הקואליציה הבאה, אם יהיו חלק ממנה, להסדרת מעמד הכפרים הבלתי מוכרים בנגב ולבלימת הריסת הבתים הבלתי חוקיים והפקעת אדמות הבדואים.