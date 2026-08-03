מאיר שער ז"ל, בן 21, הוא הצעיר שנהרג אחר הצהריים (שני) בהתהפכות רכב שטח מסוג רייזר סמוך ליישוב נווה ארז שבבנימין.

שער ז"ל למד בבחרותו בישיבה לצעירים פוניבז', ובהמשך המשיך את לימודיו בישיבת פוניבז'. לפני מספר שבועות התארס ורק בשבוע שעבר הגיעו השניים להירשם לנישואין לקראת חתונתם.

אביו של מאיר משמש כר"מ בישיבת "דרך התורה" בקריית הרצוג בבני ברק וגבאי בית המדרש "נתיבות שלום" של קהילת עדת תימן בעיר.

התאונה אירעה כאשר שני צעירים חרדים נסעו יחד ברכב השטח, שהתהפך בנסיבות שטרם התבררו.

צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את שער כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, וסובל מחבלה רב-מערכתית. לאחר בדיקות רפואיות נאלצו לקבוע את מותו במקום. הצעיר השני, בן 21, שהיה בהכרה מלאה וסבל מחבלות קלות בגפיים, פונה לבית החולים הדסה הר הצופים במצב קל.

מתנדבי זק"א ממרחב בנימין פעלו בזירת התאונה בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים לקבורה.

פרמדיק מד"א נדב טייב וחובש מד"א אוריה זגמן סיפרו: "כשהגענו למקום התאונה הבחנו בצעיר בן 21 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה לאחר שהתהפך עם הטרקטורון. לאחר בדיקות רפואיות נאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנוסע נוסף מהטרקטורון, צעיר שהיה בהכרה מלאה וסבל מחבלות קלות בגפיים. פינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל".