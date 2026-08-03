בעוד פחות משבועיים יתייצבו עשרות אלפי מתפקדי הליכוד בקלפיות כדי לבחור את רשימת המפלגה לכנסת הבאה, אולם השנה נדמה כי אל מערכת הפריימריז נכנס שחקן חדש.

לא מטה בחירות, לא קמפיין עתיר תקציבים ולא דילים הנרקמים מאחורי הקלעים - אלא מסמך עב כרס המבקש לשנות את כללי המשחק באמצעות נתונים, תיעוד והשוואה בין ביצועיהם של נבחרי הציבור.

לדו"ח המלא של מטות ערים

"דוח מטות ערים 2026", שיופץ השבוע לקראת הפריימריז הצפויים ב-17 באוגוסט, כולל 160 עמודים ובהם מאות הישגים אידאולוגיים המתועדים מתחילת הקדנציה.

מאחורי הכנתו עומדים, לפי עורכיו, אקדמאים וסטטיסטיקאים מתנדבים, שביקשו לרכז במקום אחד את פעילותם של השרים וחברי הכנסת בתחומי הביטחון, ההתיישבות והמשפט.

החידוש המרכזי בדוח הוא דירוג "טופ-10" - רשימת עשרת חברי סיעת הליכוד שלפי מתודולוגיית הדוח רשומים לזכותם מספר ההישגים האידאולוגיים הגבוה ביותר. מבחינת עורכי הדוח, מדובר בניסיון להעביר את מוקד ההכרעה מהבטחות הבחירות אל מבחן התוצאה.

בריאיון לערוץ 7 אומרים עורכי הדוח כי אחת המסקנות הבולטות שעלו מהעבודה היא הפער הגדול בין חברי הסיעה. לדבריהם, חלק קטן יחסית מחברי הכנסת והשרים אחראי לחלק משמעותי מן ההישגים המתועדים, בעוד אחרים רשמו מספר מצומצם בהרבה של הישגים לאורך הקדנציה.

"המסקנה שלנו היא שאי אפשר להמשיך להצביע למי ששלח כרטיס 'שנה טובה' או הגיע לבר מצווה של הבן", אומרים עורכי הדוח. "בעידן הנוכחי חברי הליכוד חייבים להצביע למי שהשיג הישגים. מצאנו חברי סיעה שלהם מיוחסים עשרות הישגים אידאולוגיים, ולצדם אחרים שלהם פחות מעשרה".

לטענתם, מטרת הפרויקט אינה להכתיב למתפקדים כיצד להצביע, אלא להעניק להם מידע נגיש ומבוסס. "ללא מידע אמין, המצביעים נותרים חסרי אונים מול מערכות משומנות שמפיצות בעיקר תעמולת בחירות. אנחנו מבקשים לשנות את כללי המשחק ולהפוך את העשייה לקריטריון המרכזי שלפיו יישפטו נבחרי הציבור".

לדברי עורכי הדוח, העובדה שהתיעוד מתחיל כבר מראשית הקדנציה מעניקה לו יתרון משמעותי. "דווקא בתחילת הקדנציה אפשר לזהות מי נכנס לעבודה במלוא המרץ ומי מניח שהפריימריז עדיין רחוקים. הפנקס פתוח והיד רושמת מהיום הראשון".

איסוף הנתונים, כך הם מתארים, היה מהלך ממושך ומורכב. לדבריהם, כל הישג שנכלל בדוח עבר בדיקה וגובה במקור מתועד, כאשר מלאכת האיסוף והאימות בוצעה בידי אנשי מקצוע מתנדבים בעלי ידע בסטטיסטיקה ובהיכרות עם תחומי ההתיישבות, הביטחון והמדיניות.

ברקע לפרסום הדוח ניצבת גם המציאות הביטחונית והפוליטית של השנים האחרונות. עורכי הדוח סבורים כי מאז אירועי 7 באוקטובר גברה החשיבות של בחירה מושכלת בנציגי הציבור, ולדבריהם הציבור מבקש לבחון לא רק הצהרות אלא גם עשייה בפועל. "הדוח מתעד את ההישגים מנקודת מבט ימנית מובהקת, מתוך הבנה שזו הציפייה של מצביעי התנועה", הם אומרים.

לצד הצגת רשימת עשרת המצטיינים, עורכי הדוח מדגישים כי ההכרעה נותרת בידי המתפקדים עצמם. "אין כאן המלצות שנקבעו במחשכים", הם אומרים. "כל הנתונים גלויים ומבוססים על מקורות מתועדים, וכל מתפקד יכול לעיין בהם ולהחליט בעצמו. כפי שאמרו חז"ל, 'מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחיקוך' - בסופו של דבר, העשייה היא ההמלצה הטובה ביותר".

כעת נותר לראות האם דוח המבוסס על נתונים והישגים מתועדים יצליח להשפיע על דפוסי ההצבעה בפריימריז, או שמא מנגנוני השטח, הקמפיינים והדילים ימשיכו להכתיב את התוצאה. את התשובה לשאלה הזו יספקו מתפקדי הליכוד כאשר ייגשו לקלפיות ב-17 באוגוסט.