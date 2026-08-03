עימות חריף ב"הפטריוטים" ערוץ 14

עימות חריף התפתח הערב (שני) בתוכנית "הפטריוטים" בערוץ 14 בין הפאנליסטים גיא מרוז ואיתמר פליישמן, סביב היחס כלפי מפקד פיקוד המרכז אלוף אבי בלוט והביקורת שנשמעה נגדו.

הוויכוח החל לאחר שמרוז תהה מדוע מנחה התוכנית ינון מגל לא הגיב להתבטאויות חריפות שנשמעו נגד האלוף. "איך מדברים ככה על אלוף בצה"ל?", שאל מרוז. "אני לא רואה תגובה נזעמת שלך כמנחה ממלכתי כשהדברים האלה קורים".

מגל השיב כי הוא מקפיד לאפשר למרוז להביע את עמדותיו באופן חופשי ואף התעקש על השתתפותו בתוכנית. "אני עמדתי על זה שאתה תהיה בתוכנית ותגיד את מה שאתה רוצה", אמר.

בהמשך התערב פליישמן ותקף בחריפות את מרוז. "אתה אחד האנשים האלימים, הבוטים, עם הדיבור הכי מכוער בתולדות התקשורת בישראל", אמר לו במהלך חילופי הדברים.

העימות הגיע לשיאו כאשר פליישמן פנה למגל והציב אולטימטום: "הדבר הזה ייגמר עכשיו. או שתיתן לי להתבטא, או שלא תיתן לי להתבטא".

מגל ניסה להרגיע את הרוחות וביקש ממנו לדבר "ברגוע", אך פליישמן המשיך בטונים גבוהים ואף איים לעזוב את השידור. רק לאחר דקות ארוכות הצליח מגל להשיב את הדיון לסדרו.