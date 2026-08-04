פאדי עג'אווי, חבר הלשכה הפוליטית של הרשימה הערבית המאוחדת (רע"מ), התייחס לאפשרות של צירוף חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' לרשימת המפלגה, והעריך כי המהלך לא צפוי להביא לרע"מ מספר משמעותי של קולות מהציבור היהודי.

לדבריו, הסיבה לכך נעוצה בהשלכות אירועי 7 באוקטובר וביחס כלפי החברה הערבית, שלטענתו משפיע גם על ערבים המאמצים גישה פרגמטית ושואפים לשותפות פוליטית.

"אני סבור שהרווח הגדול ביותר לא יבוא מהרחוב היהודי, אלא מתוך החברה הערבית עצמה", כתב עג’אווי שהעריך כי מצביעים ערבים, במיוחד בקרב אקדמאים, אנשי מקצוע ואליטות חברתיות, עשויים לבחון מחדש את עמדתם, מתוך תפיסה שהברית הזו מחזקת את סיכויי ההשפעה בפועל וההשתלבות במעגלי קבלת ההחלטות.

עג’אווי ציין כי צריך להבין את בחינת האפשרות לצרוף סגלוביץ’ לרע"מ בהקשר של הפרויקט הפוליטי שמוביל ד"ר מנסור עבאס, המבוסס על הרחבת גבולות האפשרי פוליטית וחציית טאבו פוליטי ביחסים בין המפלגות הערביות לבין מרכזי קבלת ההחלטות.

לדבריו, מהלך זה הינו ניסיון לחזק את סיכויי הרשימה הערבית המאוחדת להיות שותפה משפיעה בעיצוב ההחלטות, יותר מאשר כצעד אלקטורלי שמטרתו רק להגדיל את מספר הקולות.