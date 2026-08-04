הדר מילר בשיחה עם מוטי יוגב

יש רגעים שבהם אדם יכול לבחור להמשיך בחייו הפרטיים, להתרחק מהוויכוחים הציבוריים ולהסתפק בשליחות שכבר מצא לעצמו. אל"ם (מיל') וחבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב בחר בדרך אחרת.

אחרי שנים בצה"ל, בכנסת ובעשייה ציבורית, הוא חזר בשנים האחרונות לעסוק בקליטת עלייה ובסיוע לקהילות בני המנשה, אך דווקא משם, לדבריו, הבין שהוא אינו יכול להישאר מחוץ למערכת הפוליטית.

בריאיון להדר מילר הוא מסביר כי התחושה הייתה שמדינת ישראל נמצאת בצומת דרכים, וכי הציבור היהודי־לאומי זקוק מחדש לבית פוליטי ברור. "הרגשתי שאנחנו משאירים את תא הטייס ריק", הוא אומר. "אי אפשר לעמוד מהצד כשיש כל כך הרבה מה לתקן".

יוגב מדגיש כי מטרתו אינה להקים עוד מפלגה מגזרית, אלא מסגרת רחבה שתאחד סביב ערכים משותפים את מי שמאמינים בזהותה היהודית והציונית של המדינה. לדבריו, הציבור הזה אינו מורכב רק מחובשי כיפות, אלא מכל מי שמרגיש מחויב למסורת ישראל, להתיישבות, לביטחון ולזהותה הלאומית של המדינה. "אנחנו לא בודקים אנשים לפי הכיפה שעל הראש שלהם", הוא אומר. "אנחנו מחפשים שותפים לדרך".

לאורך השיחה מתברר שהעשייה הציבורית שלו נשענת על מסלול חיים ארוך ורווי תחנות משמעותיות. הוא מספר על שירותו הצבאי, שהחל זמן קצר לאחר מלחמת יום הכיפורים, על שנותיו כלוחם וכמפקד, על הפיקוד בגזרות המורכבות של יהודה ושומרון ועל התחושה שהביטחון וההתיישבות תמיד היו כרוכים זה בזה. מבחינתו, השנים במדים לא היו רק קריירה צבאית אלא שליחות שנמשכה גם לאחר שפשט את המדים ועבר לחיים הציבוריים.

אחד החלקים האישיים והמרגשים ביותר בריאיון עוסק באובדן בנו, אריה ז"ל, שנפל במהלך שירותו הצבאי. יוגב מספר בכנות על ההתמודדות המשפחתית עם האסון ועל הניסיון למצוא כוח להמשיך. הוא מתאר כיצד בני המשפחה בחרו להמשיך את דרכו של אריה באמצעות עשייה וחסד, וכיצד דווקא מתוך הכאב נולדה מחויבות עמוקה יותר לעם ולמדינה. "אי אפשר למלא את החלל", הוא אומר, "אבל אפשר להמשיך את האור שהוא השאיר אחריו".

גם גוש קטיף תופס מקום מרכזי בזיכרונו. יוגב חוזר לימי ההתנתקות ומתאר אותם כאחת התקופות הקשות בחייו הציבוריים. הוא מספר כיצד היה מעורב בניסיונות למנוע עימותים בין יהודים, כיצד פעל לשמור על אחריות גם בשעות הטעונות ביותר, וכיצד הכאב על העקירה ממשיך ללוות אותו עד היום. לדבריו, הלקח המרכזי מאותם ימים הוא שהוויכוחים הקשים ביותר חייבים להתנהל מתוך אחריות לאומית ומתוך שמירה על אחדות העם.

בהמשך הריאיון הוא מותח ביקורת גם על הדרך שבה התנהלה הפוליטיקה של הציונות הדתית בשנים האחרונות. לדבריו, מפלגות שקמו מתוך שליחות ציבורית הפכו לעיתים למסגרות המתמקדות באדם אחד או בקבוצה מצומצמת, במקום לייצג ציבור רחב. הוא סבור שהציונות הדתית זקוקה כיום להנהגה שמחברת בין ערכים, ניסיון ואחריות, ולא רק לסיסמאות בחירות.

כשנשאל מדוע בחר לחזור דווקא עכשיו, תשובתו ברורה. מבחינתו, התקופה שלאחר מלחמת "חרבות ברזל" מחייבת הנהגה שתדע להוביל את ישראל מתוך חזון ארוך טווח. "אני לא חוזר בגלל תפקיד", הוא אומר. "אני חוזר כי אני חושב שאסור לנו לעמוד מהצד".

בסיום הריאיון מבקש יוגב להעביר מסר של תקווה. למרות השנים הקשות, האובדן האישי, האכזבות הפוליטיות והמשברים הלאומיים, הוא משוכנע שהציונות הדתית יכולה לשוב ולהוביל מהלכים משמעותיים במדינה. "עם ישראל עבר משברים גדולים מאלה", הוא מסכם. "כשיש אמונה, אחריות ונכונות לפעול יחד - אפשר גם לבנות מחדש".