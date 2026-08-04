ארבעה חיילים שהיו שותפים למרד ביום חמישי בבסיס בשדה תימן נשפטו היום (שלישי) למאסר והדחה מלחימה.

שלושה מהחיילים שהיו ממובילי המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, יודחו מלחימה ויודחו משירות קרבי במיידי. חייל נוסף, שנשפט בעודו בחופשת שחרור, נידון ל-20 ימי מאסר, יודח מלחימה ויודח משירות קרבי גם הוא.

ביום שישי, צה"ל מסר כי 14 הלוחמים שהובילו את המרד בגבעתי נשפטו ל-30 ימי מאסר והדחה מלחימה.

מדובר בחיילים שפתחו במרד ביום חמישי האחרון ועזבו את הבסיס, לאחר שמפקד הגדוד הורה להם להרוס את עמדת הסמלים הפלוגתיים. הלוחמים ירדו בימים האחרונים מלבנון, וכשהתבקשו להרוס את הפינה, שבה בין היתר דגלים וזיכרונות הנופלים, הם הניחו את נשקם במחאה.

מצה"ל נמסר כי החיילים יצאו מבסיסים ללא אישור מפקדיהם, אחרי שהתבקשו להסיר שלטים "שקשורים באירועים א-נורמטיביים". עוד נמסר כי האירוע מתוחקר ומטופל, וכי הוא "אינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם המצופה מחייליו".

מפקד חטיבת גבעתי, אלוף-משנה נתנאל שמכה, שלח איגרת ללוחמים ובה הדגיש כי עזיבת החיילים היא "אירוע חמור, שאין לו מקום בצה"ל ובחטיבה בפרט". לדבריו, "בצה"ל אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות שעליהן נשען הכוח הלוחם שלנו. האירוע יטופל במלוא הרצינות על ידי המפקדים ויעשה מתוך אחריות ודאגה לחיילים, אך גם מתוך מחויבות להציב רף ברור ובלתי מתפשר".