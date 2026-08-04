הרב אהרן מתתיהו זלצמן ז"ל, מחשובי חסידי ויז'ניץ בשכונת רמות בירושלים ואחד ממחנכיה הוותיקים והמוערכים בעיר, הלך לעולמו והוא בן 58 בפטירתו.

הרב זלצמן ז"ל נולד בט' בסיוון תשכ"ח לאביו רבי ישראל זלצמן ז"ל. בצעירותו התגורר בעיר צפת, ועם מעברו לירושלים קבע את ביתו בשכונת רמות. הוא נמנה עם גרעין המייסדים של הקהילה בשכונה והיה ממקימי השטיבל המרכזי של חסידות ויז'ניץ באזור, שהיווה עבורו בית שני ומוקד פעילות ציבורית ענפה.

במשך שנים רבות שימש כמחנך במסגרות החינוך של תלמוד תורה "חיי עולם" בירושלים. במסגרת תפקידו חינך וגידל דורות של תלמידים במסירות נפש יוצאת דופן, תוך שהוא מטפח בהם מידות טובות ומאור פנים שהיו סימן ההיכר שלו.

המנוח הותיר אחריו משפחה ענפה, רעיה ו-11 יתומים, בהם כאלה שטרם זכה להקים בית בישראל.

מסע ההלוויה יחל בשעה 12:00 בצהריים מבית הלוויות "שמגר" בירושלים, בדרכו להר הזיתים, שם ייטמן.