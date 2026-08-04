כ-50 משתתפי מסע של עמותת "מחוברים פלוס", המלווה חולי סרטן בני 20 עד 40, נתקעו אמש (שני) בשדה התעופה בז'נבה בדרכם חזרה לישראל, לאחר שהמטוס של חברת ארקיע הוסט לליון בעקבות תנאי מזג האוויר.

לדברי יעקב הרשקוביץ, מנכ"ל העמותה שנמצא עם הקבוצה, הנוסעים המתינו שעות ארוכות בשדה התעופה עד שנמסר להם כי הטיסה לא תמריא. "יצאנו אתמול בבוקר מהאלפים לז'נבה. היו לנו מעט כריכים לדרך, אבל הם נגמרו. כל האנשים החולים היו שעות ארוכות בשדה, בלי מזגנים", סיפר לערוץ 7.

הרשקוביץ ציין כי מדובר בקבוצה שומרת כשרות, ולכן היה קשה להשיג מזון מתאים בשדה התעופה. רק לאחר השעה 01:00 בלילה הועברה הקבוצה למלון שאליו הופנתה על ידי ארקיע, ואוכל כשר הגיע רק בסביבות השעה 02:30, לאחר שיהודי מקומי מז'נבה נרתם לסייע.

לדבריו, הצורך לשמור את כל משתתפי המסע יחד עם הצוות הרפואי שליווה אותם הקשה על מציאת פתרון לינה מתאים. "אין מזגן בשדה התעופה בז'נבה, זה הרגיש כמו סאונה. ארקיע גם לא דאגה להסעות, ונאלצנו להגיע למלון בכ-15 מוניות", אמר.

הטיסה חזרה לישראל מתוכננת להיום בשעה 14:00. עם זאת, לדבריו, לעיכוב כבר היו השלכות על חלק מהמשתתפים. "יש אנשים שפספסו טיפולים רפואיים ובדיקות שהיו אמורים לעבור היום. למרות הכול, היה לנו צוות מדהים שידע לנהל את האירוע, אבל זה בהחלט מצער. אנחנו רק מחכים לחזור לארץ, למשפחות שמחכות לנו, ולעשות את המיטב כדי להעניק למשתתפים ביטחון".