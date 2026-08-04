ישיבת ההסדר "ברכת יוסף" באלון מורה נמנית עם זוכי פרס מגן שר הביטחון לשנת 2026, המוענק מדי שנה למעסיקים, מוסדות אקדמיים ורשויות מקומיות המובילים עשייה משמעותית ומתמשכת למען משרתי ומשרתות המילואים ובני משפחותיהם.

לצד הישיבה זכו השנה גם Amdocs, בזק, חברת החשמל לישראל, ביטוח ישיר, KONE, Applied Materials, JFrog, נתיבי איילון, עמותת "אחריי!", החברה לפיתוח קיסריה, ירון אופיר מהנדסים בע"מ, Cardiovalve, Autobrains Technologies Ltd, עיריית מעלה אדומים, עיריית אשדוד, המועצה האזורית נחל שורק, המועצה המקומית להבים, אוניברסיטת רייכמן, הקריה האקדמית אונו, המכללה הטכנולוגית הנדסאים אריאל ו־SCE - המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון.

פרס מגן שר הביטחון נועד להוקיר גופים ציבוריים ופרטיים הרואים במשרתי המילואים נכס לאומי ופועלים לאורך כל השנה ליצירת סביבת עבודה, לימודים ושירות תומכת ומאפשרת. בין הקריטריונים שנבחנו: היקף הסיוע למשרתי המילואים ובני משפחותיהם, גמישות תעסוקתית ולימודית, יוזמות רווחה והוקרה, תמיכה בתקופות שירות ממושכות ומדיניות ארגונית המעודדת את מערך המילואים.

השנה התקבלו למעלה מ־1,000 המלצות ממשרתי מילואים ובני משפחותיהם. לאחר הליך סינון מקצועי הובאו לדיון בפני ועדת הפרס 99 מועמדים סופיים, בהם 76 מעסיקים, 13 מוסדות אקדמיים ו־10 רשויות מקומיות.

בראש ועדת הפרס עמד ראש האגף לחיילים משוחררים ומילואים במשרד הביטחון, איל הנס, יחד עם קצין המילואים הראשי, תת־אלוף בני בן ארי. הליך הבחירה כלל בחינה מקצועית של כלל המועמדים, איסוף ואימות המלצות ועדויות ודיון של נציגי משרדי הממשלה, מערכת הביטחון, המגזר העסקי, האקדמיה והשלטון המקומי.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "אנשי ונשות המילואים הם עמוד השדרה של ביטחון ישראל. מאז 7 באוקטובר הם ומשפחותיהם נושאים בנטל כבד וממושך מתוך תחושת שליחות ואחריות למדינה. פרס מגן שר הביטחון מבטא את ההערכה שלנו גם למעסיקים, למוסדות האקדמיים ולרשויות המקומיות שבוחרים לעמוד לצידם, לגלות גמישות ולהעניק להם תמיכה. חיזוק מערך המילואים הוא משימה לאומית, ונמשיך לפעול כדי שמי שמתגייס להגן על מדינת ישראל יידע שהמדינה והחברה הישראלית עומדות מאחוריו".