ננסי ברנדס ערוץ 7

הקומיקאי והמוזיקאי המצליח ננסי ברנדס שיתף בריאיון לפודקאסט של הדר מילר בקשר המיוחד עם בתו החרדית, והעביר מסר נחרץ נגד משפחות שמנתקות קשר עם ילדיהן בעקבות חזרה בתשובה.

כשנשאל על היחסים בין ילדיו, השיב ברנדס: "יש לי ארבעה ילדים, הקשר עם הבת החרדית הוא הכי מדהים. אני בז למשפחות שמנתקות קשר".

בהמשך חידד את דבריו והוסיף: "אני בז למשפחות שמנתקות את הקשר עם ילדים שחזרו בתשובה. הקשר שלי עם הבת שלי הוא מדהים. מכל ארבעת הילדים, הקשר איתה הוא הכי חזק והכי נכון, ללא ספק".

ברנדס הציג את הקשר עם בתו כדוגמה לכך שהבדלי אורח חיים אינם צריכים לפגוע בקשר המשפחתי, והדגיש כי דווקא מערכת היחסים עמה היא הקרובה והמשמעותית ביותר עבורו.