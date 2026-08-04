מהומה פרצה הבוקר (שלישי) בבית משפט השלום בירושלים במהלך הדיון בהארכת מעצרם של החשודים במעורבות ברצח בניהו רזי.

עם כניסת החשודים לאולם קראו לעברם בני משפחתו של רזי "רוצחים", ואחיו זעק לעברם: "אלה רוצחים, לקחו את אח שלי".

כוחות האבטחה בבית המשפט התערבו בניסיון להשיב את הסדר, בעוד הדיון בהארכת מעצרם של החשודים נמשך.

בפרקליטות מחוז ירושלים משלימים את ההיערכות להגשת כתבי האישום בפרשת רצח בניהו רזי ז"ל. ההתלבטות המרכזית: האם להאשים ברצח רק את אביאור ששון, או גם את שלוש הצעירות שנחשדות במעורבות בתכנון האירוע.

הפרקליטות במחוז ירושלים צפויה לקבל בימים הקרובים את אחת ההחלטות הדרמטיות בפרשת רצח בניהו רזי ז"ל, כאשר תכריע נגד מי מהחשודים יוגשו כתבי אישום ובאילו עבירות.

במוקד ההכרעה עומדת השאלה האם לייחס את עבירת הרצח רק לאביאור ששון בן ה־17, המוגדר כחשוד המרכזי, או להעמיד לדין גם את אגם צרפי, שילת חוטה ולינור מזל ששון בגין מעורבותן בפרשה.

ההחלטה מתקבלת בשעה שהפרקליטות עדיין ממתינה לחוות הדעת הסופית של המכון לרפואה משפטית, שאמורה לקבוע מה הייתה סיבת מותו של רזי - האם הדקירות הן שגרמו למותו, או שמא המכות שספג במהלך התקיפה. לממצא זה עשויה להיות השפעה על סעיפי האישום.

במשטרה סבורים כי צרפי וחוטה היו חלק מהמהלך שהוביל לתקיפה. על פי החשד, אגם צרפי אף צפתה במתרחש באמצעות שיחת וידאו בזמן אמת ועודדה את המעורבים במהלך האירוע. השתיים הכחישו בחקירתן כי ביקשו לפגוע ברזי או ידעו כי הכוונה היא להביא למותו.

גורם המעורה בפרטי התיק אמר כי האתגר המשפטי המרכזי הוא הוכחת היסוד הנפשי הנדרש לעבירת רצח. "אין כרגע ראיה חד־משמעית שמישהו נתן הוראה לרצוח את בניהו. השאלה היא האם המעורבים ידעו והבינו שהאירוע עומד להסתיים ברצח. בלי להוכיח כוונה או מודעות, קשה לבסס עבירת רצח", אמר.

במקביל, אביאור ששון ושני הקטינים שהיו עמו בדירת ה־Airbnb ממשיכים לטעון כי פעלו מתוך הגנה עצמית. לטענתם, רזי שלף סכין וניסה לדקור את אחד מהם, וששון דקר אותו בתגובה. במשטרה מטילים ספק בגרסה, בין היתר משום שעל פי חומר החקירה השלושה הגיעו למקום כשהם מצוידים מראש בסכינים, אלות ופטיש שניצלים.

בפרשה נעצרו גם קצינת שב"ס, שעל פי החשד ניהלה קשר רומנטי עם אחיו של אביאור ששון, שוטרת תנועה ובני משפחה נוספים של המעורבים. גם בעניינם צפויה הפרקליטות להכריע אם להגיש כתבי אישום ובאילו סעיפים.

במשטרה מעריכים כי קיימת תשתית ראייתית המאפשרת לייחס לחלק מהמעורבים עבירת רצח באדישות, אולם ההחלטה הסופית נמצאת בידי הפרקליטות. כבר בימים הקרובים, עם הגשת הצהרת התובע, צפויה להתבהר התמונה המלאה בפרשה שהסעירה את המדינה.