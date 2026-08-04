אישה כבת 80 נהרגה ושתי נשים נוספות נפצעו באורח קשה ובינוני בתאונת דרכים שאירעה בצהריים (שלישי) ברחוב דוד רמז באשקלון.

צוותי מד"א העניקו טיפול רפואי לשתי הנשים שנפצע ופינו אותן פונו לבית החולים ברזילי בעיר. נהג האוטובוס, גבר כבן 45, לא נפגע. גם נוסעי האוטובוס לא נפגעו.

צוותי מד"א שהגיעו למקום סיפרו כי ההרוגה הייתה לכודה "כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה, תוך כדי פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".

שוטרים ובוחני תאונות הגיעו לזירת האירוע, ופתחו בחקירת התאונה הקטלנית בה היו מעורבים שלושה אוטובוסים.