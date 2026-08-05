שונטל וש'-עמדת ערוץ 7 ביום הגיוס של תלמידי ישיבות ההסדר

ברחבת הגיוס בבסיס תל השומר עמדו היום (שלישי) מאות תלמידי ישיבות ההסדר, אך בין החיבוקים, הדמעות והשירים בלט במיוחד הרגע שבו שונטל מאופקים נפרדה מבנה הצעיר, המתגייס לשריון. אחרי שכבר ליוותה שלושה בנים ליחידות לוחמות, דווקא הפרידה מהבן האחרון התבררה כקשה מכול.

בריאיון לעמדת ערוץ 7 סיפרה האם על התחושות המורכבות שמלוות אותה. "עברנו את השבעה באוקטובר מאוד קשה. שלושת הילדים שלי היו לוחמים. הם יצאו באותו יום להציל אנשים, וברוך השם חזרו הביתה. זו הייתה תקופה מאוד קשה. ועכשיו זה התינוק שלי שמתגייס, דווקא בתקופה הזו. יש לי המון חשש".

לצד הדאגה, היא מדגישה את האמונה בדרך. "אנחנו אוהבים את המדינה, דואגים למדינה ורוצים שיהיה לה רק טוב. אני מתפללת שכל החיילים יחזרו בשלום ושכל אמא תקבל את הבן שלה בחזרה הביתה, כמו שאני רוצה לקבל את הבן שלי".

מי שסבר שניסיון של שנים כאם ללוחמים מקל על רגעי הפרידה, קיבל תשובה חד-משמעית. "זה ממש לא נהיה קל יותר", היא אומרת. "כולם במילואים - בעזה, בלבנון, בסוריה - וגם עובדים ביום-יום. הדאגה אף פעם לא נגמרת".

כשנשאלה איזה טיפ היא מעניקה לבנה, התשובה הייתה פשוטה ואימהית. "שישמור על עצמו. שיאכל טוב, שישן טוב, שיקשיב למפקדים, יהיה דרוך, והכי חשוב - שישמור על עצמו בכל צעד שהוא עושה".

הבן, תלמיד ישיבת ההסדר שדרות, מתבונן בגיוס מזווית אחרת לגמרי. מבחינתו, השנתיים בישיבה העניקו לשירות הצבאי משמעות עמוקה הרבה יותר.

"הלימוד בישיבה גורם לי לראות משמעות בכל דבר שאני עושה בצבא, אפילו בדברים הקטנים", הוא מספר. "כשמגיעים מתוך לימוד תורה, לא רואים את הצבא רק כהתחייבות למדינה, אלא כחלק משליחות. אני לא רק חייל בצה"ל - אני מרגיש שאני חייל בשליחות של עם ישראל. לכל פעולה יש משמעות".

גם כשהמראיין ביקש ממנו לעזוב לרגע את הרעיונות הגדולים ולפנות לאמא המודאגת, הוא חייך והשיב בפשטות: "יהיה טוב. אלוקים שומר עליי. מה עוד אמא יכולה לבקש?".

את שירותו הוא מתחיל בחיל השריון, אך כבר מסמן יעד להמשך. "אני רוצה להגיע ליחידה מיוחדת בשריון", הוא אומר בנחישות.

האם, שמגיעה ממשפחה שהשירות הצבאי הוא חלק בלתי נפרד ממנה, מספרת כי גם היא אחות שכולה, אחיה שירת כלוחם, וחתנה נמצא אף הוא בשירות מילואים. "זה החינוך בבית", היא אומרת. "ככה גידלנו אותם. הם בחרו להיות לוחמים, ואנחנו גאים בהם. אבל אי אפשר להסתיר את הפחד. במציאות של היום אף אמא לא באמת ישנה בלילה".