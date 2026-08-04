שריפה גדולה משתוללת בצהריים (שלישי) באזור יער בן שמן ומביאה לשיבושי תנועה משמעותיים. 14 צוותי כיבוי וארבעה מטוסי כיבוי פועלים בזירה בניסיון לבלום את התפשטות האש, המתקדמת במהירות בשל הרוחות.

בעקבות השריפה נחסם כביש 6 לשני הכיוונים סמוך למחלף דניאל, וכביש 1 לכיוון מזרח נסגר באזור בן שמן.

בשירותי כבאות והצלה מסרו כי לוחמי האש מתחנת איילון פועלים בשריפת שטח פתוח, כשבמקום נראים עשן סמיך ולהבות גבוהות. לדבריהם, תנאי הרוח מקשים על מאמצי הכיבוי ומאיצים את התפשטות האש.

במשטרה הודיעו כי כביש 6 נחסם הרמטית והתנועה מופנית לכביש 444. גם התנועה בכביש 1 לכיוון מזרח מוסתת לכביש 443.

בכבאות והצלה ובמשטרה קראו לציבור להימנע מהגעה לאזור, להישמע להנחיות כוחות החירום ולהיעזר ביישומי הניווט לצורך בחירת דרכים חלופיות.