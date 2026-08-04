אליעזר לייזו דויטש איגוד ישיבות ההסדר

יותר מ־650 תלמידי ישיבות ההסדר התייצבו היום בבסיס תל השומר, באחד ממחזורי הגיוס הגדולים שנראו בשנים האחרונות.

לצד ההתרגשות, השירים והחיבוקים, באיגוד ישיבות ההסדר מזהים מגמה ברורה: יותר צעירים בוחרים במסלול המשלב תורה ושירות קרבי, ויותר יחידות בצה"ל מבקשות לקלוט אותם.

בעמדת ערוץ 7 סיפר אליעזר (לייזו) דויטש מאיגוד ישיבות ההסדר כי גיוס אוגוסט, שבעבר נחשב למחזור קטן יחסית, הפך השנה לאחד המשמעותיים ביותר.

"זה גיוס מאוד מאוד גדול", אמר. "למעלה מ־650 לוחמים קרביים מתגייסים היום".

לדבריו, השינוי אינו נקודתי אלא חלק ממגמה מתמשכת. בעוד שבעבר עיקר גיוסי ההסדר התקיימו בחודש מרץ, השנה גם מחזור מרץ וגם מחזור אוגוסט רשמו מספרים גבוהים במיוחד.

"יש עלייה מתמדת במספר התלמידים שמעדיפים להגיע לישיבות ההסדר", הוא מציין. לאחר שנתיים של לימוד תורה מגיעים תלמידי ההסדר אל שערי הבקו"ם כשהם כבר מגובשים ומוכנים לשלב הבא. דויטש סבור שהתרומה שלהם אינה מסתכמת רק ביכולות הצבאיות.

"הם מגיעים עם הרבה מאוד מוטיבציה והרבה רוח, שאותה הם מקבלים בבית המדרש. את הרוח הזאת הם מביאים איתם למחלקות ולפלוגות, ולכן הם גם מבוקשים בכל היחידות".

יום הגיוס השנה מתקיים לאחר חודשים ארוכים של דיונים ציבוריים סביב סוגיית הגיוס והיחסים שבין עולם הישיבות למערכת הביטחון. אולם בבסיס תל השומר, אומר דויטש, התחושה שונה לחלוטין.

"אנחנו מתגייסים ונקראים לדגל", הוא אומר. "אפילו יותר תלמידים ביקשו להגיע לשריון ממה שהתבקשנו להעמיד".

לדבריו, שיתוף הפעולה עם צה"ל נמשך באופן הדוק גם בתקופות המורכבות. "הקשר קיים, השיח קיים. הצבא עובד איתנו בצורה מצוינת ואנחנו עובדים עם הצבא. הדברים זורמים בצורה מאוד טובה".

אחד המאפיינים הייחודיים של מסלול ההסדר הוא השילוב בין מסגרת תורנית לבין השתלבות מלאה בכלל צה"ל. תלמידי הישיבות אמנם מתגייסים יחד, אך בהמשך מתפזרים בין הגדודים והפלוגות.

"אנחנו שולחים מחלקה לכל גדוד, גם בשריון וגם בהנדסה, וממילא הם נמצאים בתוך הפלוגות יחד עם עם ישראל כולו. זה מאוד חשוב לנו". גם לאחר הגיוס עצמו, הקשר בין הישיבות לתלמידיהן אינו נפסק. כחלק מהמסלול מלווים רבני הישיבות את החיילים לאורך שירותם, מבקרים אותם בבסיסים ומקיימים ימי לימוד מיוחדים בתוך היחידות.

"זה חלק בלתי נפרד מהדרך שלנו", מסביר דויטש. "הרבנים מגיעים לבקר את התלמידים באופן מסודר, ובהמשך מתקיימים גם ימי ישיבה קבועים בתוך היחידות". עבורו, גם אחרי שנים רבות של ליווי מחזורי גיוס, ההתרגשות אינה דועכת.

"זה יום מאוד מאוד גדול", הוא אומר. "יש כאן המון חיילים, והמון עבודה מאחורי הקלעים כדי לרכז את כולם, להכין אותם וללוות אותם אל רגע הגיוס".

ואם מישהו חשב שיום הגיוס הזה מסמן את סיום המשימה, דויטש ממהר להבהיר שהמערכה רק מתחילה.

"השירה ממשיכה", הוא מחייך. "מחר מתגייסים לגבעתי, וביום ראשון יש לנו את נחל וכפיר. ביום ראשון בלבד יתגייסו למעלה מ־200 לוחמים שלנו - כוח משמעותי מאוד בתוך מחזור הגיוס של חטיבת כפיר".