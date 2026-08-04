הפרשן הפוליטי ביני אשכנזי התייחס לפריימריז הקרובים בליכוד ולהחלטת בית הדין של התנועה שלא לאפשר לחברי כנסת ולשרים מכהנים להתמודד על משבצות המחוזות.

לדבריו, מדובר בהחלטה בעלת השפעה משמעותית על המועמדים שכבר נערכו להתמודדות.

אשכנזי הסביר כי משבצות המחוזות נחשבות לאפיק משמעותי עבור מועמדים חדשים, משום שהן דורשות מספר קולות נמוך יותר לעומת התמודדות ברשימה הארצית. "כדי להיכנס למקום ריאלי ברשימה דרך משבצת מחוזית צריך להביא הרבה פחות קולות מאשר משבצת ארצית", אמר.

לדבריו, מועמדים שכבר התארגנו לקראת התמודדות במחוזות יצטרכו כעת לשנות את היערכותם בעקבות ההחלטה. אשכנזי ציין כי מדובר בשינוי שמשפיע גם על תחומי ההיערכות והכספים של התמודדים ברשימה.

אשכנזי הסביר כי בית הדין טען שעל מנת לאפשר לחכ"ים ושרים התמודדות על משבצות המחוזות יש צורך בשינוי חוקת הליכוד או בהסדרה אחרת של הנושא. לדבריו, מטרת משבצות המחוזות היא לאפשר למועמדים חדשים להתמודד, וכי מתן אפשרות לחברי כנסת מכהנים להתמודד שם מעניקה להם יתרון משמעותי.

אשכנזי התייחס גם למועמדים העצמאיים בליכוד ולכוחם של המתפקדים. לדבריו, לצד קבוצות מאורגנות קיימים גם מתפקדים עצמאיים שיכולים להשפיע על התוצאות, וציין כי קשה מאוד לחזות את דפוסי ההצבעה של המתפקדים העצמאיים.

בנוגע לשריונים של יו"ר הליכוד בנימין נתניהו, אמר אשכנזי כי לפי דבריו של נתניהו הוא מעוניין לקרוץ יותר למרכז הפוליטי, אך הוסיף כי בפוליטיקה לא תמיד הדברים שנאמרים תואמים את הפעולות בפועל.

לדבריו, בשלב זה נתניהו עדיין לא הצליח להביא מועמדים חדשים לשריונים, אך נותר לו מרחב תמרון. יש עוד 84 ימים לבחירות, בפוליטיקה זה נצח", אמר אשכנזי, והוסיף כי גם ההתפתחויות במפלגות אחרות ישפיעו על ההחלטות.

בהתייחס לאפשרות של חיבורים פוליטיים בין מפלגות, אמר אשכנזי כי האפשרות של ריצה משותפת של מפלגות נוספות עם הליכוד אינה נראית לו רצינית בשלב זה. לדבריו, נתניהו יצטרך לבחון גם את ההתפתחויות בציונות הדתית ובעוצמה יהודית ולדאוג ממפלגות ימין נוספות שלא יעברו בהכרח את אחזו החסימה ועלולות לאבד קולות לגוש הימין.