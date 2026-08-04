ע’ ול’ תלמידי ישיבת שדרות

בין מאות תלמידי ישיבות ההסדר שהגיעו היום (שלישי) ללשכת הגיוס בתל השומר, בלטו גם תלמידי ישיבת ההסדר שדרות, שהגיעו בהמוניהם להתגייס להנדסה הקרבית. אחרי שנתיים של לימוד תורה, הכנה רוחנית וגיבוש חברתי, הם צעדו יחד אל האוטובוסים בתחושת שליחות, נחישות ואמונה.

בריאיון בעמדת ערוץ 7 סיפרו שניים מהמתגייסים כי תקופת הלימוד בישיבה העניקה להם הרבה מעבר להכנה צבאית. "אנחנו לא מגיעים ישר מהישיבה לגיוס", אמר אחד מהם. "עברנו שנתיים של הבשלה, של בנייה פנימית לקראת הרגע הזה. אנחנו מגיעים מוכנים - גם מבחינה פיזית, גם מנטלית וגם רוחנית. ברוך השם, באים חזק".

חברו הוסיף כי ההכנה בישיבה לא הסתכמה רק בלימוד. "אני מתאמן סטריט וורקאאוט (אימון רחוב) כבר שבע שנים, אבל הישיבה חיזקה אותנו בעיקר בלימוד תורה, באמונה ובמוסר. הרבנים ליוו אותנו לאורך כל הדרך והיה להם חשוב שנתגייס יחד. הישיבה עשתה הכול כדי שכל החברים יגיעו לאותו חיל. אנחנו כמעט מאה חבר'ה, שלוש מחלקות, וכל אחד מרים את השני. באנו בכוח אחד כדי לתרום למדינה".

לדבריהם, העובדה שהם מתגייסים יחד מעניקה להם כוח נוסף, אך הם מדגישים שהמטרה רחבה הרבה יותר. "אנחנו באים בשביל כלל ישראל. כל המשמעות של השירות היא לתת מעצמנו לעם ישראל. אחרי כל מה שעברנו, אחרי כל המלחמות, כל נער צריך לתת את החלק שלו. השירות מחבר אותנו לעם ישראל כולו ומזכיר לנו שאנחנו עם של נצח".

כשנשאלו על השאיפות בצבא, השיב אחד מהם בחיוך כי לפני הכול צריך לעבור את המסלול. "בואו קודם נעבור את החומר הראשון", אמר, אך מיד הוסיף כי הוא מכיר חברים רבים שנאבקו להעלות את הפרופיל הרפואי שלהם רק כדי שיוכלו להתגייס לקרבי. "הם נותנים הכול בשביל להגיע לפרופיל 97. לא בגלל המלחמה בלבד - אלא כי הם רוצים לתרום למדינה. זו זכות עצומה וגם מצווה גדולה".

מאחורי החיוכים וההתלהבות מסתתרות גם הדאגות של הבית. "אין כמו הדאגות של אבא ואמא", אמר אחד המתגייסים. "זה רק מראה כמה אכפת להם מאיתנו. אבל יחד עם הדאגה, גם ההורים מבינים שזה הדבר הכי חשוב שיש. כל אחד צריך לעבור את המסלול שלו ולתרום למדינה".

חברו סיפר כי רוח השירות מלווה אותו מהבית. "אבא שלי שירת בגולני והנחיל לי את זה. גם אמא שלי שירתה בצבא כמורה חיילת. חד-משמעית, הם החדירו בנו את הערך של הנתינה למדינה".