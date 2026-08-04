חוקר איראן אליהו יוסיאן סבור כי ההתנהלות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מול איראן אינה מבטאת חוסר עקביות, אלא מהווה חלק מאסטרטגיה רחבה.

בריאיון לערוץ 7 אמר כי בעוד רבים בישראל ובאופוזיציה האיראנית רואים בהתבטאויותיו של טראמפ "זיגזוג", המשטר בטהרן מתקשה להעריך מה יהיה הצעד הבא של הממשל האמריקאי.

יוסיאן מחלק את התגובה וההתייחסות האיראנית לזיגזוג האמריקאי לשלוש קבוצות התייחסות. באופוזיציה האיראנית שמחוץ לאיראן התחושה היא אכזבה קשה מהתנהלות טראמפ, למתנגדי המשטר האיראני שבאיראן פנימה נמאס מנדנדת האמירות של טראמפ, ואילו תומכי המשטר רואים בהתנהלותו של טראמפ ביטוי לחולשתה של ארה"ב ולאיתנות המשטר האיראני מול התוקפנות האמריקאית.

על כל זאת מעלה יוסיאן מחדש את שאלת הבסיס, האם אכן מדובר בזיגזוג אמריקאי. לטעמו התשובה שלילית.

הוא אינו מתעלם גם מהאכזבה הישראלית לנוכח התנהלותו של נשיא ארה"ב, אך מציין את הרווחים הלא מבוטלים של ארה"ב מתקופת ה"זיגזוג לכאורה" הזו: "מבחינה כלכלית, המרוויחה הגדולה היא ארה"ב. ככל שהמשטר האיראני תוקף את המפרציות, חברות אמריקאיות זוכות במכרזים כדי לשפר, לשפץ ולתקן במפרציות. ככל שהמפרציות מותקפות על ידי המשטר האיראני חברות אמל"ח וציוד ביטחוני מארה"ב נכנסות למפרציות. ככל שמפרץ הורמוז נתון תחת איום, חברות הנפט האמריקאיות מפיקות יותר חביות נפט. מניות האמל"ח והנפט של ארה"ב עולות, ולכן יש כאן רווח כלכלי לארה"ב, כך שלא בטוח שנכונה כאן הגדרת הזגזוג כביטוי לחולשה".

מוסיף יוסיאן ואומר כי "גם בהיבט הביטחוני, כשטראמפ מזגזג לכאורה, קשה מאוד למשטר האיראני לגבש הערכת מצב לגבי ארה"ב והצעד הבא של טראמפ. זה אחד היתרונות העצומים של ארה"ב בהנהגת טראמפ, שהמשטר האיראני לא יכול לקרוא את הצעד הבא של טראמפ".

על דבריו אלה שאלנו אם לטעמו טראמפ נוקט בזיגזוג הזה במכוון, או שמדובר ברווחים נלווים להתנהלות מדינית לא יציבה. "אני נוטה לסמוך על טראמפ. היועצים שלו מאחורי הקלעים, מהכלכלנים ועד חברות הנפט וחברות ייצור האמל"ח הענקיות, כל אלה הם צוות שיודע מה הם עושים. זה לא נשיא מג'נון שבכל דקה משנה את עמדתו ומעלה ציוץ אחר. מאחורי הדברים הללו יש הרבה אינטרסים מדיניים, כלכליים וביטחוניות".

בהתייחס לאותה אופוזיציה איראנית ומתנגדי שלטון איראניים שחשים ייאוש ואדישות לנוכח התנהלותו של טראמפ, מספר יוסיאן כי אלה מביעים את עמדותיהם המאוכזבות ברשתות החברתיות, גם אם בשמות חלקיים או בדויים, שם הם גם מקללים את הנשיא האמריקאי שאינו נחלץ מיידית לעזרתם, או פשוט מגיבים באדישות ובוחרים להפסיק לעקוב אחר ההתרחשויות.

בהתייחס לקבוצה זו של מתנגדי משטר, שאלנו אם הם יהיו ערוכים לצאת לרחובות ברגע שבו תבוא קריאה כלשהי מהבית הלבן. האם הם יחדשו את המאבק לחירותם? יוסיאן מצייר תרחיש שבו בלילה אחד יסתיימו הזיגזוגים וארה"ב, יחד עם ישראל, תפתח במתקפת פתע על מאות אתרים באיראן תוך שהיא מחסלת אלף מבכירי המשטר. במציאות כזו, שיכולה להתרחש בכל לילה, גם מי שכעת מיואשים יראו בצעדים האמריקאים-ישראלים צעדים מבריקים שישכיחו את הדכדוך בבת אחת ויביאו לאותו שיתוף פעולה מיוחל מבפנים.

באשר למשטר האיראני עצמו, סבור יוסיאן כי שם משוכנעים שידיו של טראמפ כבולות לפחות עד בחירות האמצע, ובהתאם מקשיחים שם עמדות. להערכתו "הם לא יוותרו על 450 קילוגרם אורניום מועשר ולא יגישו אותם על מגש של כסף אחרי חמישים שנה שהם עובדים על זה. אחרי חיסול חמינאי ואחרים הם לא יוותרו על היכולת הגרעינית שלהם. לכן מה שנשאר על השולחן הוא רק המשך המלחמה.

מהלך של מתקפת פתע משולבת, הוא משוכנע, גם תפתיע את האיראנים וגם תשפיע לטובה על מערכת הבחירות של טראמפ בארה"ב ושל נתניהו בישראל. "הדברים מאוד דינאמיים ותלויים בהרבה אלמנטים שיכולים לשנות את תמונת המצב, אבל המשטר האיראני לא יושב בחיבוק ידיים. הם מייצרים טילים ומחזקים יכולות. גם במדינת ישראל לא יושבים בחיבוק ידיים ומתארגנים בכל היבט, וכך גם בארה"ב, אבל ברור שאחרי חיסולים כאלה ותקיפות כאלה, איראן לא תוותר על הגרעין ועל האורניום המועשר".