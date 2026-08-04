עימות חריף נרשם היום (שלישי) בוועדת הכספים של הכנסת, כאשר יו"ר הוועדה, ח"כ חנוך מילביצקי, השתלח במפגינים שהתנגדו להעברת כספים למשרד ההתיישבות והשמיע לעברם אמירות קשות.

במהלך הדיון פנה מילביצקי לאחת הפעילות ואמר: "תסירי את הידיים והרגליים שלך לפני שאת מדברת על מתנחלים. בושה, בושה. איכס, איכס. גועל נפש. ערב רב. אלה גרועים יותר מהטרוריסטים, מהנוח'בות".

המהומה התרחשה במהלך דיון שעסק בהעברות תקציביות בהיקף של מיליארדי שקלים, ובהן יותר מ-300 מיליון שקל למשרד ההתיישבות, עשרות מיליוני שקלים לתרבות יהודית ולמוסדות חינוך חרדיים, וכן 26 מיליון שקל לתוכנית למניעת נשירה מישיבות.

עוד לפני תחילת הדיון הגישו ח"כ נעמה לזימי ועמותת חדו"ש עתירה לבג"ץ נגד אישור ההעברות התקציביות, בטענה כי אינן חוקיות. העתירה צפויה להתברר מחר.