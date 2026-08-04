מעתה ועד עולם - אהרן רזאל & אביה שרמן | MeAtah Ve'ad Olam - Aaron Razel & Aviya Sherman

הזמר והיוצר אהרן רזאל משיק את הסינגל החדש "מעתה ועד עולם", דואט עם הזמר אביה שרמן. מדובר בסינגל השלישי מתוך אלבומו ה-15 של רזאל, הצפוי לצאת לקראת חגי תשרי.

לדברי רזאל, שיתוף הפעולה נולד בעקבות קשר אישי ומוזיקלי שנרקם בין השניים לפני כשנתיים, לאחר שהוזמנו להופיע יחד בדרום. ההופעה בוטלה בעקבות אזעקה רגע לפני העלייה לבמה, אך הקשר בין השניים נמשך והוביל להקלטת השיר.

רזאל סיפר, "את הפזמון של השיר כתבתי לפני שנים רבות. במשך זמן רב הייתי תקוע עם פזמון ללא בית. המצב נשאר כך עד שהחלטתי להתיישב ליד הפסנתר ולחפש את החלק החסר. יחד עם אביה והמפיק אבי טל נולד חיבור מרענן ושיר מלא במסר אופטימי ומאחד. מסר של שמחה, אמונה וביטחון בהשם, שמתאים לכל מי שיוצא לדרך, למסע, למשימה או לקרב. ה' איתנו בכל צעד וצעד מעתה ועד עולם".

שרמן אמר, "זכות עצומה נפלה בחלקי שאהרן, מוזיקאי אגדי ופורץ דרך שגדלתי עליו, הזמין אותי להקליט איתו דואט. אני מקווה שהמסר של השיר יגיע ויחזק את עם ישראל בביטחון ואמונה".

את מילות השיר, הלחן והעיבוד כתב אהרן רזאל, וההפקה המוזיקלית נעשתה על ידי רזאל ואבי טל. במקביל, נמסר כי גם אלבום הבכורה של אביה שרמן, שגויס בהצלחה במסגרת פרויקט "הדסטארט", צפוי לראות אור במהלך השנה הקרובה.