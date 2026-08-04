המסתערבים הפתיעו את המחבל דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב ירושלים, בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובשיתוף לוחמי מג"ב ירושלים, לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ושוטרי מחוז ירושלים, עצרו מחבל תושב מחנה הפליטים שועפאט, החשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון לבצע פיגוע.

על פי הודעת המשטרה, הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, פרצו אל המבנה, איתרו אותו ועצרו אותו. לאחר מכן ערכו הכוחות חיפוש בביתו.

בתום הפעילות הועבר החשוד להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. במשטרה ציינו כי הפעילות בוצעה בהכוונת שב"כ כחלק מהמאבק בטרור.

בתיעוד שפרסמה המשטרה מהפעילות נראים מסתערבי מג"ב מגיעים לביתו של החשוד ומפתיעים אותו במיטתו, בזמן שבני משפחתו ישנו.