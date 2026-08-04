המגיש הבריטי פירס מורגן התעמת בריאיון עם ראזי חאמד, מבכירי חמאס וחבר במשלחת המשא ומתן על פירוז רצועת עזה. במהלך השיחה מתח מורגן ביקורת חריפה על מתקפת 7 באוקטובר והאשים את חמאס בביצוע מעשי טרור נגד אזרחים ישראלים.

מורגן אמר, "ב-7 באוקטובר חציתם כל קו מוסרי, אתי ואנושי. זו הייתה ברבריות מוחלטת נגד ישראלים חפים מפשע. ראינו זאת במו עינינו. אנשי חמאס שלכם פרסמו בעצמם בזמן אמת את המעשים שביצעו".

בהמשך הדגיש כי הוא מבין את עמדת חמאס שלפיה הארגון רואה בעצמו תנועת התנגדות, אך הוסיף, "אני מגדיר את חמאס כארגון טרור, משום שהמעשים שביצע ב-7 באוקטובר היו מעשיו של ארגון טרור שביצע שורת פשעים מתועבים נגד העם בישראל. אין לכך כל הצדקה".

מורגן שב ושאל את חאמד, "למה לקחתם תינוק כבן ערובה? איזו הצדקה אפשרית יש לכך? למה חטפתם תינוק?". חאמד השיב, "לא הייתה לנו הוראה לעשות זאת. מעולם לא תכננו לקחת אזרחים".