בן גביר בעימות עם בדואי בנגב ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיע לאזור ואדי ענים שבנגב, שם מתקיימות בימים אלה הכנות של רשות מקרקעי ישראל וקק"ל לנטיעות הצפויות להיערך בט"ו בשבט. במהלך ביקורו התעמת עם בדואי במקום ואמר, "מה שלא חוקי - אנחנו הורסים".

ההכנות מתבצעות בשטח של כ-6,000 דונם, שעליו תובעים בדואים מהפזורה בעלות במסגרת הליכים המתנהלים בבתי המשפט.

עוד נמסר כי הנטיעות נועדו לשמור על הקרקע מפני פלישות ועיבודים בלתי חוקיים, למנוע בנייה בלתי חוקית ורעיית צאן, וכן לשמר את התשתית הנדרשת להרחבת כביש 6 דרומה.

בן גביר אמר במהלך הביקור, "אנחנו נמצאים במקום בו בנט ומנסור עבאס עצרו את הנטיעות. אצלנו רק נוטעים, שותלים, הופכים את הקרקע. אנחנו בעלי הבית. מי שרוצה לחיות כאן באופן חוקי, בשלום ושלווה - אהלן וסהלן. מי שבמקומות לא חוקיים אנחנו הורסים, ועכשיו גם נוטעים - כי זה שלנו".