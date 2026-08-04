צפו: חילוץ מוסק בנחל יהודיה

מתנדבי משטרת ישראל מיחידת חילוץ גולן, יחד עם לוחמי מג"ב צפון, השלימו שני מבצעי חילוץ שהתנהלו במקביל בשני נחלים בצפון הארץ. בשני המקרים הוענק לפצועים טיפול רפואי ראשוני בשטח לפני פינויים להמשך טיפול.

בנחל יהודיה נפצע נער לאחר שנפל מגובה של כשלושה מטרים ונחבל בראשו. פרמדיק של יחידת החילוץ העניק לו טיפול ראשוני, ובהמשך הוא חולץ במסוק של חיל האוויר בסיוע צוות 669 ופונה כשהוא בהכרה מלאה ועם פגיעת ראש קלה לאמבולנס שהמתין באזור.

בנחל הבניאס נפצע נער נוסף לאחר שנפל ונחבל ברגלו. חובשי יחידת חילוץ גולן ולוחמי זרוע היישובים של מג"ב צפון טיפלו בו בשטח, ולאחר מכן פינו אותו באלונקה אל החניון, שם הועבר לניידת טיפול נמרץ של מד"א להמשך טיפול.

ביחידת חילוץ גולן קראו לציבור להקפיד לטייל רק בשבילים מסומנים ולהימנע מחציית גדרות בשל סכנת מיקוש.