תקיפת עופר וינטר ללא קרדיט

אנשי הפלג הירושלמי הפגינו הערב (שלישי) מול יריד הכוונה למלש"בים חרדים שהתקיים ברחוב יפו בירושלים.

בכנס השתתף ונאם תא"ל (במיל') עופר וינטר, אולם המפגינים הגיעו למקום לאחר שהאירוע כבר הסתיים ולא הצליחו לשבש את קיומו.

עם יציאת המשתתפים מהמקום קראו המפגינים לעברם קריאות מחאה, ובין היתר השמיעו קריאות "בוגד" לעבר החייל החרדי מענדל ראטה, שנכח באירוע.

גם וינטר ספג קריאות מצד המפגינים, ובהן "מסית ומדיח", "אין לך מחילה" ו"כופר".

מחאת הפלג הירושלמי Doovidl

כוחות משטרה גדולים נפרסו במקום ואבטחו את האירוע. השוטרים חצצו בין המפגינים למשתתפי הכנס ומנעו מהמפגינים להתקרב אליהם.

וינטר הגיב לאחר שהותקף: "זכיתי לדבר הערב בפני עשרות בחורים מהציבור החרדי שמעוניינים לשרת שירות משמעותי במהלך יריד המסלולים. זהו נוער נפלא וחלוץ שמייצג חלק משמעותי בציבור החרדי. צר לי על הקומץ הקיצוני ההזוי של הפלג הירושלמי שלא מייצג את החרדים ופוגע בציבור החרדי כולו. הם לא ירתיעו אותי בהמשך המאמץ להמשיך ולסייע לפעול לשילוב הציבור החרדי באופן ראוי לו בצה"ל".

הוא הוסיף: "בקיצונים צריך לטפל ביד קשה, מבלי לפגוע בעולם התורה. אני מכבד את עולם התורה ואת הלומדים ולא נבהל מהקומץ ההזוי שבמקום ללמוד תורה, מבטל תורה ופוגע בציבור החרדי. את אלה שרדפו אחריי הייתי ממליץ למשטרה הצבאית לגייס אותם עוד הערב. לומדי תורה הם בטוח לא".