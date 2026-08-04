סקר מנדטים חדש של ערוץ 14, שנערך על ידי שלמה פילבר, מציג יתרון לגוש הימין, שמגיע ל-62 מנדטים. גוש השמאל-מרכז זוכה ל-48 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מקבלות יחד 10 מנדטים.

על פי הסקר, הליכוד בראשות בנימין נתניהו ממשיכה להיות המפלגה הגדולה ביותר עם 31 מנדטים. אחריה ניצבת מפלגת "ישר" בראשות גדי איזנקוט עם 22 מנדטים. ש"ס מקבלת 11 מנדטים, ואילו מפלגת הדמוקרטים זוכה ל-10 מנדטים.

בהמשך חלוקת המנדטים מקבלות יהדות התורה, ישראל ביתנו ומפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט שמונה מנדטים כל אחת.

עוצמה יהודית והציונות הדתית זוכות לשישה מנדטים כל אחת, ואילו חד"ש-תע"ל ורע"ם מקבלות חמישה מנדטים לכל אחת.

על פי הסקר, כמה מפלגות אינן עוברות את אחוז החסימה. בל"ד זוכה ל-2.9%, מפלגת בית ציוני מילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל ל-1.9%, מפלגת זהות בראשות משה פייגלין ל-1.3%, רשימתו של עופר וינטר ל-1.2%, גלעד ארדן ל-0.7% וכחול לבן ל-0.5% בלבד.