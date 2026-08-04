עונת 'בין הזמנים', המיועדת למנוחה ולצבירת כוחות מחודשת עבור בני הישיבות והציבור החרדי, גובה מחיר כבד.

האסון המרכזי שהכה בהלם את עולם הישיבות הוא פטירתו הטרגית של הבחור מאיר שער ז"ל, תלמיד ישיבת פונוביז', שנהרג אתמול בהתהפכות טרקטורון בשטח פתוח - שלושה ימים בלבד לאחר שחגג את אירוסיו.

על רקע גל האירועים, פרסם הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, מכתב קריאה מיוחד ודחוף לכלל הציבור, שבו הוא מפציר בהורים, בצעירים ובמוסדות לנקוט במשנה זהירות ולהפנים את האחריות ההלכתית והמוסרית המוטלת עליהם.

במכתבו הוסיף הרב קריאה מרגשת: "יש לזכור שמי שיוצא לחופשה, אסור לו לשכוח שישנם בימים אלו מאחינו שמחרפים נפשם למען ההגנה על שלומנו, ויש להמשיך להתפלל עבורם ולשלומם".

עוד הדגיש הרב בר כי החובה להקפיד על כללי הזהירות חלה על כל אחד ואחת, ויש להישמע להוראות הרשויות, להימנע מכניסה לחופים שאינם מוכרזים, להקפיד על כללי הבטיחות בבריכות ובטיולים, להיזהר מפני הדלקת אש בשטחים פתוחים, להימנע מהשארת ילדים ללא השגחה, ולוודא כיבוי מוחלט של מנגלים ומדורות למניעת שריפות.

ברבנות הראשית ציינו כי הדברים מקבלים משנה תוקף בהמשך לשיתוף הפעולה עם כבאות והצלה לישראל, והדגישו כי "פיקוח נפש דוחה את הכול, והקפדה על כללי הבטיחות היא חובה הלכתית ומוסרית מן המעלה הראשונה", למען יוכלו כולם לחזור לספסלי בית המדרש בריאים ושלמים.