ישראל מחזיקה בעשרות מחבלי חמאס שניסו להסתנן למליציות הפועלות ברצועת עזה ומשתפות פעולה עם ישראל, כך דווח בערוץ i24.

לפי הדיווח, חמאס שולח פעם אחר פעם פעילים מטעמו במטרה להשתלב בשורות המליציות ולאסוף מידע או להתנקש במנהיגיהן. אולם, על פי הדיווח, ניסיונות ההסתננות סוכלו והחשודים נעצרו.

במוקד ניסיונות החדירה נמצאת מליציית "אבו שבאב", שלפי הדיווח נחשבת לאחת המליציות היעילות והמבוססות ביותר ברצועה.

באחד המקרים, כך נטען, הצליח אחד המחבלים להתקרב מאוד לביצוע ההתנקשות, אך נעצר זמן קצר לפני שהוציא אותה לפועל.

על פי הדיווח, כלל החשודים מוחזקים בידי ישראל, עברו חקירה בשירות הביטחון הכללי וכעת ממתינים להחלטה אם יועמדו לדין.